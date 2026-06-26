Rosima rattaillaan Santtu Raitala.
Rosima yrittää uuttaa tulemista pohjoisesta käsin.Kuva: Anu Leppänen
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Kykytamma Rosima löysi uuden kodin pohjoisesta – ”Eihän tällaisesta tarjouksesta voi kieltäytyä”

Kilpailemisen lisäksi mielessä on myös suvun jatkaminen.
Julkaistu
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