Kykytamma Rosima löysi uuden kodin pohjoisesta – ”Eihän tällaisesta tarjouksesta voi kieltäytyä”

Suomen-uransa Markku Niemisen käsistä seitsemän voiton suoralla aloittanut Rosima on vaihtanut viime kuukausina maisemaa tiheään tahtiin. Maaliskuussa se siirtyi Christa Packalénin hyppysistä Matti Juutilalle.Viimeisin käänne tapahtui kesäkuun puolivälin jälkeen. Nyt hevosen uusi koti on Kuivaniemellä Jutta ja Petri Ojalan tiluksilla.”Kyllä se meille tulee. Itse asiassa tamma on juuri kyydissä matkalla kohti pohjoista”, Petri Ojala kertoo perjantai-iltapäivällä.”Veljeni Jari esitti, että hän voisi ostaa hevosen ja tuoda sen sitten meille. Lupasi siitä vielä puolikkaan minulle. Eihän tällaisesta tarjouksesta voi kieltäytyä.”8-vuotias Love Youn tytär ei ole suorittanut hetkeen aikaan toivotulla tavalla, ja maisemanvaihdoksen myötä hevosen jatkoa seurataan mielenkiinnolla.”Fiksunoloinen tapaus se on. Kokeillaan uittamista ja vesikävelyä, josko niistä olisi apua henkisen hyvinvoinnin vaalimisessa. Bodenin lähdöt ovat ensisijaisesti mielessä, jos asiat etenevät toivotulla tavalla. Jarin kanssa on puhuttu myös astuttamisesta jossain vaiheessa, sillä tällähän on hirmuinen suku.”Ojaloilla on omistuksessaan kaikkineen 12 hevosta, joista seitsemän käyskentelee omassa pihapiirissä.”Olen aina sanonut, että kun euron saa, niin kaksi menee hevosiin. Mutta eihän ilman näitä osaisi olla. Nyt jos koskaan lajiin täytyy satsata”, Ojala painottaa..Rosima muuttaa Metsämäkeen – ”Heräteostos”.Kari Lähdekorpi pettyi hevoskauppaan – myi Rosiman puolella hinnalla pois