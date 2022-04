Kylliäinen kaasutti Tuhannen voiton klubiin

Lahden Jokimaalla talliaan pitävä Tommi Kylliäinen on 40 vuoden iästään huolimatta ehtinyt tehdä jo mittavan uran raviurheilun parissa. Rakkaus hevosiin ja yleisemminkin eläimiin syttyi jo pienenä poikana. Perheessä oli muutamia hevosia, joten tulevat työkaverit tulivat hänelle tutuiksi jo nuorella iällä.

Ypäjän Hevoskoulun kautta Kylliäinen suuntasi ensimmäiseen työpaikkaansa: edelleen vahvasti porskuttavan Esa Holopaisen talliin, missä hän viihtyi vuosia ennen oman tallin perustamista.

”Oikeastaan siitä asti, kun menin Esalle töihin, on ollut selvää, että tällä koitan itseni elättää”, Kylliäinen sanoo.

Tässä vaiheessa voidaan todeta uravalinnan olleen onnistunut. Kylliäinen on tuhannen voiton lisäksi ohjastanut hevosenomistajilleen yli 5,6 miljoonan euron edestä palkintorahoja. Nelinumeroisen voittomäärän arvoa nostaa se, että moni täysosumista on tullut omilla valmennettavilla. Treenarinakin Kylliäinen on saavuttanut jo yli 500 voittoa ja vajaat 2,3 miljoonaa euroa palkintorahoja.

”Kyllä siinä on pitänyt ajaa monta lähtöä, ja tulla monta onnistumista. Tietysti se vaatii hyvät hevoset, ei se yksin onnistu.”

Jorma Kontiota esikuvanaan pitävä ohjastaja ei turhista stressaa. Hänet on totuttu näkemään raveissa huolettoman oloisena, ja juuri paineensietokyky on Kylliäisen mukaan hänen suurin vahvuutensa kuskina.

”Vaikka on joskus ollut joku vähän isompikin lähtö, ei ole sielläkään alkanut jännittämään. Joskushan isot lähdöt menevät pieleen, kuten menevät pienetkin, mutta en menetä yöunia, vaikka olisi miten iso lähtö. Fiiliksellä vedetään.”

