Kylmäveristen ennakkomaksullinen Prix de Allomeera -kilpasarja perutaan

Seinäjoella kisattiin keväällä lämminveristen Prix de Allomeera -kilpasarja. Nyt syksyllä vastaava kilpailu oli tarkoitus järjestää kylmäverisille, mutta vähäisestä osallistujamäärästä johtuen sarja meni peruutukseen.

"Kolmekymmentä hevosta olisimme mukaan tarvinneet, mutta noin parikymmentä tuli. Karsintajärjestelmä olisi jäänyt vajaaksi ja ennakkomaksujen kertymä turhan pieneksi. Rahkeita ei nyt ole laittaa kisaan radan omaa rahaa määräänsä enempää", toiminnanjohtaja Jyri Saranpää taustoittaa.

Kilpasarjan peruuntumisen myötä karsintapäivien 6.10. ja 25.10. ravien sarjat ajetaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Finaalipäivän 8.11. lähdön korvaa kolmen paalun tasoitusajo ilman ennakkoon kaavailtua tammojen voittosummahyvitystä.

Kisan yhteistyökumppani Allomeera asetettiin kesällä konkurssiin. Asialla ei Saranpään mukaan ollut vaikutusta kilpasarjan peruuntumiseen.

"Katsotaan mitä ensi vuonna saamme aikaiseksi. Kevään Prix de Allomeera -kilpasarja lämminverisille kuitenkin onnistui oikein hyvin", hän sanoo.