Kymenlaakso-ajon jälkeen katseet Poriin – huomisessa Hevosurheilussa Kuukauden henkilönä Tommi Lähdekorpi

Kuukauden henkilönä esittäytyy St. Legeriä isännöivä Porin Ravit Oy:n toimitusjohtaja Tommi Lähdekorpi.

Minkä hevosen kilpauraa hän seurasi paikan päällä alusta alkaen ja muistaa sen statistiikan ulkoa? Miten hän näkee Porin ravien nykytilanteen? Mikä olisi hänen suosikkiviikonpäivänsä Porin raveille?

St. Leger täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Hevosurheilussa käydään läpi kilpailun historiaa ja ikimuistoisia voittajia.

Montén taso ja tarjonta Suomessa on kehittynyt isoin harppauksin. Minkälaisia ominaisuuksia monté-ohjastajalta vaaditaan? Entä minkälainen hevonen sopii montéen?

Siirin Toiveella on takanaan vain kolme starttia, joista on myös kolme voittoa. Satakunta-ajoon se lähtee silti suosikkina, johon suku ja taustatkin velvoittavat.

Pasi Peltoniemellä on kultainen kosketus hevosenomistajana, ja viime vuosina hänen omistamansa hevoset ovat menestyneet poikkeuksellisen hyvin. Alku ei kuitenkaan ollut yhtä ruusuinen. Hevosurheilun lähikuvassa tutustutaan mieheen paremmin.

Lännen radoilla järjestetään loka-marraskuun vaihteessa murhamysteeri ravien yhteydessä. Mistä oikein on kysymys ja kuinka päästä oman elämänsä Sherlock Holmesiksi?

Uutisissa kerromme mm. Hippos ATG:n uudesta talenttiohjelmasta, jonka haku on nyt auki.

