Better Leader ja Ville Koivisto
Better Leader otti neljännen peräkkäisen täysosuman. Ville Koivistolla oli aikaa tuuletuksiin.Kuva: Jari Heikkinen
Uutiset

Kymenlaakso-ajon karsinnat ajettu – Better Leader jälleen muita parempi

Kouvolan torstai-illassa ratkaistiin 3-vuotiaiden klassikkokilpailun finalisteja.
Julkaistu
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Kymenlaakso-ajon karsinnat
Better Leader
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