Kymenlaakso-ajoon neljä karsintalähtöä – Kriterium-voittaja Better Leader mukana
Torstaina 8. lokakuuta Kouvolassa ravataan 3-vuotiaiden lämminveristen Kymenlaakso-ajon karsinnat. 4000 euron ensipalkinnolla ajettaviin karsintoihin ilmoitettiin yhteensä 50 hevosta. Jokaisesta karsinnasta kolme parasta selvittää tiensä lauantaina 17. lokakuuta 40 000 euron ensipalkinnolla juostavaan finaaliin.
Ensimmäisessä karsinnassa katseet kohdistuvat uransa viidestä kilpailusta neljä voittaneeseen Bradley Expressiin, joka avaa liikkeelle Ari Moilasen ohjastamana paalun nelosradalta.
Toisessa karsinnassa Hambo-voittaja Scudetto hakee takamatkalta paluuta voittokantaan.
Kolmannessa karsinnassa mukana on Kriterium-voittaja Better Leader, joka avaa 20 metrin takamatkalta liikkeelle Candy Boy Powerin ja Yevida Pointin välistä.
Viimeisessä karsinnassa suosikit löytyvät takamatkalta Arctic Greettan johdolla.
Torstaina ravataan myös 10 000 euron ensipalkinnolla juostava Kouvola-ajo. Siinä suurimman huomion keräävät Antti Ojanperän valmentamat Combat Fighter ja Holcombe Zet, jotka starttaavat 2100 metrin ryhmäajoon takamatkalta.
Kouvolan 8.10. ravien lähtölistoja pääset tarkastelemaan täältä