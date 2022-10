Kymenlaakso-ajossa juhlivat super-Emma ja Aukku-täti

Emma Väreen ohjastama Aurora Comery hurmasi Kymenlaakso-ajossa. Se ampui voltista kovaa matkaan, mutta joutui tekemään tosissaan töitä keulapaikkaa puolustaessaan. Vaikka kisan suosikki Arctic Crown pilasi harmittavasti heti aja-komennolla oli kärkipaikalle hinkua muillakin.

"Vähän rupesi huolestuttamaan, kun Aurora Comery joutui kaksi kertaa spurttamaan todella kovaa, eikä ollut mikään ihan lentokeli", Väre kommentoi alkumatkaa.

Kovan 14,5-vauhtisen alun jälkeen valjakko sai hieman hengähtää, mutta päätöspuolikkaalla tultiin jälleen kaasu pohjassa. Lopulta 13,5-vauhtisessa lopetuksessa Aurora Comery oli jopa ylivoimainen. Karsinnoissa ykkössijalla yllättänyt Stoneisle Ultimate jatkoi vahvaa jälkeä kirimällä 2. ulkoa kakkoseksi.

Emma Väre oli voittajahaastattelussa yhtä hymyä ja uran isoin onnistuminen nosti tunteet pintaan.

"Aivan mahtava fiilis", Väre sai tiivistettyä. "Aurora Comery yllättää meidät joka kerta. "Sen meneminen heti varsana oli todella helppoa, ja välillä tuntui, että se on liiankin innokas. Nyt se on sellainen pikkuvanha luonteeltaan ja saanut lempinimen Aukku-Täti. Kun se tulee kisapaikalle, niin tamma pitää sitä ihan normihommana. Lunki luonne on tosi iso vahvuus."

Kotioloissa paljastuu Aurora Comeryn johtajatyyppinen luonne.

"On se aika kova pomottamaan tarhakaveria. Välillä palvelu tuntuu olevan turhan huonoa, mutta Aurora Comery on kaikin puolin hieno tamma. Tamma pääsee todella kovaa helposti."

Kymenlaakso-ajon sankarittaren on kasvattanut Isto Mäki-Tulokas, ja hän omistaa tamman yhdessä Leena Salmisen kanssa. Yhteistyötä mies on tehnyt jo pidempään Väreen perheen kanssa.

"Aurora Comery oli vuotiaana Risto Väreen laitumella", Mäki-Tulokas selvitti. "Emma otti hevosen sitten opetukseen ja lopulta hän otti tamman kysyessäni valmennukseen. Tässä on tulos. Hevosia on kasvatettu 80-vululta saakka, ja tämä on ensimmäinen oikein ison kisan lähdön voitto", Mäki-Tulokas hehkutti.

Mäki-Tulokas tunnisti Aurora Comeryn lahjat jo opetusvaiheen jälkeen.

"Kun Emma laittoi ekan videon ekalta lenkiltä, niin tamma näytti heti tosi mahtavalta. Ei sitä voi muuta kuin kehua."

Kävelevä wikipedia Lauri Hyvönen osasi seremoniapaikalta kertoa, että 36 000 euron arvoinen ykkössija oli suurin naisohjastajan koskaan ajaman tolppa lämminverisellä Suomessa.

"Se tuntuu uskomattoman hyvältä", Väre ihmetteli.