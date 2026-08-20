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Kymi GP -etkot alkavat perjantaina jo kello 17 – lauantaina esiintyy Dingo
Kouvolan ravivuoden suurin viikonvaihde on edessä, kun kansainvälinen Kymi GP ratkaistaan tänä vuonna normaalista poiketen elokuun puolella.
Kahden päivän ravikarnevaali käynnistyy perjantaina Kymi GP -etkoilla. Ravit alkavat tuolloin poikkeuksellisesti jo klo 17. Pääpäivänä lauantaina tapahtuma pyörähtää käyntiin klo 13.
Perjantain kilvanajoihin on ilmainen sisäänpääsy, ja ravien jälkeen pääsee tuttuun tapaan ihastelemaan pääkilpailun osallistujien esittelyä.
Lauantain lähtöjen jälkeen on vuorossa ravijatkot, jolloin raviradan lavalle nousee Dingo.
”Lauantaina edessä on hienotasoinen ravipäivä, kun avoimissa lähdöissä nähdään paljon Suomen kärkiravureita, ja mukavaa lisämaustetta tuovat kansainväliset vieraat. Päälähtö on jälleen kivenkova, eikä näin kovia hevosia näe enää tänä vuonna Suomessa”, Kouvolan raviradan toiminnanjohtaja Antti Perttunen painottaa.