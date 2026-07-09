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Velvasseli tienasi 5-vuotiskaudellaan yli 40 000 euron ansiot.Kuva: Anu Leppänen
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Kyvykäs Velvasseli vaihtoi valmentajaa – "Yrittävä hevonen"

Oriin aloitusstartti uusista käsistä tapahtuu Reisjärven paikallisraveissa.
Julkaistu
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Harri Kotilainen
Velvasseli
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