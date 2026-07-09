Kyvykäs Velvasseli vaihtoi valmentajaa – "Yrittävä hevonen"

Velvasseli teki 5-vuotiaana kovaa sarjanousua Kimmo Taipaleen valmennuksesta. Vastaavasti 6-vuotiskauden Velmutallin omistama ori kisasi Pekka Vehviläisen tallista saavuttaen yhden kakkossijan.Nyt Velvasseli hakee uutta nostetta uralleen Harri Kotilaisen treenistä.”Se on ollut meillä jo jonkin aikaa. Hyvin hevonen menestyi uran alussa, mutta voittosumman kasvettua myös sarjat nousivat. Katsotaan kuinka se lähtee menemään, kun lähdöt ovat tietysti kovia, joissa hevonen kilpailee”, Kotilainen kertoo.Velvasseli on juossut urallaan 31 starttia, joista voittoihin on päättynyt seitsemän. Ensi keskiviikkona vajaat 52 000 euroa ansainnut ori aloittaa kilpailemisen Kotilaisen treenistä Reisjärven paikallisraveissa.”Yrittävä hevonen Velvasseli on. Ei se huippuvireessä heti ole, mutta treenit se jaksaa suorittaa asiallisesti. Aloitetaan Reisjärvellä, vaikka lähtöön tuli yllättävän kovia hevosia vastaan. Tosin ei tuloksella nyt niin ole merkitystä, vaan haluan vain nähdä hevosen olevan oikealla tiellä”, Kotilainen sanoo.Reisjärvellä Velvasseli kohtaa 2060 metrin tasoitusajossa samalta 40 metrin takamatkalta lähtevän Gott Klirrin ja Lill Hansin..Velvasseli siirtyi uudelle valmentajalle – "Mahdollista käyttää myös siitoksessa kysynnän mukaan"