Kyvykkään Landen Kundin omistuspohja ja valmentaja vaihtuvat – "Pääsee harjoittelemaan porukassa"

JS Urakoinnin ja Peitenimi Oksan eli Jani Suonperän ja Jarkko Viitalan omistaman 5-vuotiaan Landen Kundin omistuspohja muuttui, kun Suonperä myi oman osuutensa hevosesta.”Jarkolle olen aiemmin sanonut, että voin osuuteni myydä, jos joku haluaa ostaa”, Suonperä ilmoittaa.Jarkko Viitala vahvistaa Landen Kundin siirtyvän seuraavaksi Seppo Suurosen talliin Juvalle täydentämään Suurosen jo ennestään kovaa viisivuotisjoukkuetta.”Mielenkiintoista nähdä mitä Seppo saa sen kanssa aikaiseksi. Jani on ajellut sitä yksin, mutta nyt se menee Sepon korkeakouluun ja pääsee harjoittelemaan porukassa", Viitala sanoo.Landen Kundi on kilpaillut urallaan 20 kertaa totosijoin 4–2–1. Viime kaudella laukan kanssa kolmanneksi Satakunta-ajossa sijoittuneen ruunan ansiot ovat 5-vuotiskauden alussa 20 350 euroa.”Se on tosi hyvä hevonen, kun pikkuisen rauhoittuu ja samalla varmistuu raviltaan. Hevonen on tosi kiltti kotioloissa, mutta startissa kilpailuvietti on hirmuinen”, Suonperä kokee.Suonperälle itselleen jäi vielä talliin Landen Kundin 2-vuotias täysveli Landen Manu (Landen Paukku) sekä viime kesänä syntynyt sisko Landen Tuuli (Parvelan Retu).”Niitä en ole myynyt, ainakaan vielä”, Suonperä toteaa.