Lähdekorven jenkki Kimmo Aholalle – uusia hankintoja tilalle Ruotsiin

Kari Lähdekorpi osti Hopeusteponalegon toukokuun lopussa ja siirsi sen Hanna-tyttärensä treeniin, mutta suuremmat odotukset antoivat odottaa kesän itseään.

”Hanna ei siitä oikein tykännyt, hänestä se on epärehellinen. Se tuntuu hyvältä ja tulee matalla pulssilla korvia pyöritellen maaliin. Olen hankkinut Hannalle muutaman uuden hevosen, ja karsinoista on puutetta. Siksi hän ehdotti, että kokeilisin sille jotain muuta”, Kari Lähdekorpi selvittää.

”Kimmo saa nyt kokeilla, mitä hän keksii. Hopeusteponalego ruunattiin kesällä, ja voi olla, että menee vielä vähän aikaa ennen kuin se vaikuttaa.”

Uransa lupaavasti Yhdysvalloissa aloittaneen Antti Peltolan kasvatin voittosumma on 79 207 euroa ja ennätys 11,0.

Lähdekorven uudet Ruotsin hankinnat ovat Ruotsin T75-tasoa.

”Wish Me Magic istui Eskilstunan Klass II:ssa pussissa ja olisi tilaa saadessaan voittanut. Just Massive on mennyt Saksassa ja Hollannissa hyvin ja starttasi viimeksi Ruotsissa. Se voitti 50 metriä”, Kari Lähdekorpi mainitsee.