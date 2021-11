Lähes puolet Suomen starteistaan voittaneelle ruunalle uusi omistaja ja valmentaja

7-vuotias ruuna on kilpaillut tänä vuonna kahdeksan kertaa. Niistä se on voittanut kaksi ja napannut kaksi muuta totosijaa. Tilipussi on kasvanut tämän kauden aikana vajaalla 5000 eurolla. Koko uran voittosumma on kohonnut jo yli 46 000 euroon.

Viime syksynä Suomeen siirtynyt Vikens Energy aloitti uudessa kotimaassaan upeasti, kun se ravasi heti alkuun kolmen voiton suoran. Viimeksi ruuna starttasi 17.11. Vermossa. Silloin se sijoittui viidenneksi hyvätasoisessa mailin kisassa. 12 Suomessa juoksemastaan kilpailusta Vikens Energy on voittanut viisi.

Aiemmin Talli Tornadon omistuksessa ja Seppo Mäntyniemen valmennuksessa kilpaillut hevonen on nyt vaihtanut omistajaa ja treenaria. Valmennusvastuun ottaa Pekka Korven tallilla työskentelevä Riku Salminen, jonka käsistä hevonen debytoi tulevana sunnuntaina Porissa.

Talli Tornadon edustajana toimiva Valde Grönstrand vahvistaa kauppojen syntyneen.

”Se menee Rovaniemelle. Rikun isä osti hevosen”, Grönstrand kertoo.