Lähtökohtaisten pelien panostamiseen tuli joustoa - ”Tämä on asiakkaidemme toivoma uudistus"

Aiemmin panosten on täytynyt olla tasaeuroja tai Troikassa tasa-50-senttisiä.

Uudistus tarkoittaa, että jos pelitilillä on esimerkiksi 1,79 euroa, tilin voi tyhjentää vaikka Voittaja-peliin eikä tilille tarvitse jättää roikkumaan senttejä. Uutta ominaisuutta voi hyödyntää myös panostuksia kalkulaattorityökalulla laskiessa.

”Tämä on asiakkaidemme toivoma uudistus. Kun pelaaminen on mahdollista millä tahansa vähimmäispanoksen ylittävällä panoksella, on pelaajilla mahdollisuus optimoida panoksia paremmin. Vaikkapa Kaksari-kalkulaattori työkaluna palvelee toimivammin, kun panoksen voi jakaa pelattaville yhdistelmille kahden desimaalin tarkkuudella”, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna vinkkaa yhtiön tiedotteessa.

Pelaaminen millä tahansa minimipanoksen ylittävällä panoksella on mahdollista Veikkauksen kaikissa myyntikanavissa.

Lähde: Veikkauksen tiedote