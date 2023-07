Lähtölista on valmis - neljä nimeä Pekka Korven tallista

Suur-Hollola-ajo 2023 (Valintajärjestys suluissa)

1. American Hero (1) / Pekka Korpi

2. Consalvo (2) / Ari Moilanen

3. Run For Royalty (3) / Antti Teivainen

4. Making Match (5) / Iikka Nurmonen

5. Always Ready (6) / Tommi Kylliäinen

6. Hotshot Luca (8) / Hannu Torvinen

7. Magic Madonna (10) / Olli-Pekka Holopainen

8. Mask Off (12) / Tapio Perttunen

9. Yolo Savoy (4) / Olli Koivunen

10. Anything For You (7) / Santtu Raitala

11. Astrum (9) / Antti Veteläinen

12. Full Picture (11) / Kari Venäläinen