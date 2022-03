Lämmittäminen ennen puhaltamista poiki roiman sakon Metsämäen raveissa

Viime perjantain Turun Metsämäen raveissa tuomaristo antoi melko harvinaisen rangaistuksen. Viidennessä lähdössä Jokirannan Jussia ohjastanut Jyrki Filatoff sai sadan euron sakon myöhästyneestä puhalluskokeesta. Filatoff oli tyytymätön tuomioon ja piti ratkaisua joustamattomana.

Puhalluskokeet olivat korona-aikana jäissä, eikä niitä pääsääntöisesti tehty. Maaliskuun ensimmäisestä päivästä alkaen tuli kilpailuissa ohjastavien puhalluttaminen uudelleen voimaan. Jyrki Filatoffille ohjastustehtävä oli ensimmäinen tuon päivämäärän jälkeen.

”Olin siinä käsityksessä, että on edelleen korona-ajan käytäntö eli ei tarvita puhallutusta”, Filatoff totesi.

Kilpailuissa ajavien puhallutus tapahtuu Metsämäessä sisäänkirjoituksessa, ja ohjastajat tekevät sen saapuessaan raveihin. Kyse on nimenomaan kilpaa ohjastavista. Lämmittelyajoa ajavat henkilöt, jotka eivät aja varsinaisissa lähdöissä, ovat puhallutussäännön ulkopuolella.

”Olin kotona ajamassa hevosia ja kun tulin raveihin, niin tallini henkilökunta oli hoitanut asiat sisäänkirjoituksessa. Lähdin ajamaan lämmitystä, jolloin minua ja paria muuta kuulutettiin puhallutukseen. Radan portilla virkailija sanoi, että sinä et saisi mennä radalle ennen kuin olet puhaltanut. Sanoin hänelle, että ajan nyt tämän lämmityksen ja menen puhaltamaan sen jälkeen. Niin myös tein toisen ja kolmannen lähdön välissä”, Jyrki Filatoff selvitti.

Hänen mielestään tuomaristo olisi voinut kuitata tapahtuneen huomautuksella. Suomen Hippoksen valvojana Turun raveissa perjantaina toiminut Esa Korhonen oli toista mieltä.

”Radalle ei mennä ajamaan ennen kuin on puhallutettu. Tässä tapauksessa ohjastaja meni ajamaan lämmitysajoa, vaikka häntä kuulutettiin ja lähdönjärjestäjä kielsi häntä menemästä radalle”, Esa Korhonen kertoi.

Korhonen painottaa, että kaikkien, jotka raveissa toimivat, pitää tuntea ravikilpailusäännöt. Mikäli niin kävisi, että joku pääsee lipsahtamaan radalle ilman kuulutuksia puhallutuksesta ja asia huomataan jälkeenpäin, niin se on lieventävä asianhaara.

”Jyrki Filatoffin tapaus oli selvä, sillä häntä kuulutettiin ja häntä kiellettiin menemästä radalle, mutta silti hän meni sinne. Siitä olisi myös voinut antaa sakon toimihenkilön vastustamisesta, mutta tässä oli kyse puhalluskokeesta, ja tuomaristo antoi yhteispäätöksellä siitä sadan euron sakon. Kun sanotaan, että et mene radalle ja jos menee kuitenkin, niin ottaa riskin sakoista.”

”Olisin voinut siinä radalle mennessä puhaltaa, jos se olisi ollut mahdollista. Mikäli olisin kääntynyt pois, niin olisi jäänyt hevonen lämmittämättä ja kenen tarkoitusperiä se olisi ajanut”, Filatoff pohdiskeli.

Korhosen mukaan ravikilpailusäännöissä on sakkorangaistuksia, jotta ihmiset tekevät niin kuin kuuluu tehdä.

”Tällaista sadan euron sakkoa puhallutuksesta myöhästymisestä on meillä ollut harvoin käsittelyssä. Enemmän on esimerkiksi tullut esille turvaliivin ja kypärän käytön noudattamatta jättämisiä. Niistä tulee myös sadan euron sakko, koska ne ovat tärkeitä turvallisuusasioita, kuten alkoholin kohdalla myös on”, Korhonen jatkoi.

Hän muistuttaa, ettei rankaiseminen ole raviratojen tuomareille päätarkoitus.

”Sääntöjä pitää olla, ja me valvomme, että niitä noudatetaan. Ei sakkoja tai muita rangaistuksia niin vain heitellä, vaan ne on pystyttävä aina perustelemaan. Tuomaristolla ei ole halua sakotella ihmisiä, mutta jossain vaiheessa raja tulee vastaan, eikä auta muu kuin eurot. Satanen on iso asia, mutta sanallinen muistutus, että katsopa seuraavalla kerralla tarkemmin, on yleensä tehotonta.”