Laakkosen veljesten huipputammat Suomeen

Mikko ja Hannu Laakkosen omistamat ja kasvattamat Ruotsin ikäluokkatammat Vivillion (Propulsion) ja Screen Time Limit (Face Time Bourbon) saapuvat tällä viikolla Hausjärvellä hevosia treenaavan Juho Ihamuotilan talliin. Länsinaapurissa hevoset valmentautuivat alku-uransa Reijo Liljendahlilla ja sittemmin Daniel Wäjerstenillä..”Alun perin ajattelin, että molemmat tammat tulisi siirtää suoraan 4-vuotiskauden jälkeen siitokseen. Tutkitaan nyt hevosten terveydentilat huolella, mutta siitä eteenpäin niille on tulevaisuuden suhteen monta mahdollista skenaariota”, Hannu Laakkonen kertoo..Suomessa Vivillionin sekä Screen Time Limitin näkeminen kilparadoilla ensi kaudella on siis mahdollista. Joka tapauksessa kumpikin tammoista on tarkoitus rekisteröidä Suomeen tulevia siitosuria varten..”Mikäli isojen ikäluokkalähtöjen palkinnot lähtevät laskemaan, siirrämme tammat takaisin Ruotsin rekisteriin. Kilpaurien jatkon näen kuitenkin nyt myös mahdollisena. Hiljattain kaksi nuorta tammaa menehtyi varsomiseen, joten on sekin puoli selvästi melko riskialtista puuhaa”, Laakkonen pyörittelee..4,8 miljoonaa kruunua ansainneen Vivillionin Laakkoset ovat jo maksaneet ensi kesänä ajettavaan 5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunuun. Screen Time Limitin isäoria Face Time Bourbonia ei 5-vuotisikäluokan Kasvattajakruunuun ole maksettu..”Kunhan hevosilla ajettaisiin avoimia lähtöjä Suomessa näkisi myös mikä niiden taso sinne on. Tonnin lähdöistä ei näillä ole mielekästä ajella”, Hannu Laakkonen ajattelee..Vivillionin ja Screen Time Limitin siirtymisestä Suomeen uutisoi ensimmäisenä MT Hevoset.