11 osalähdön mittaisessa runkosarjassa lähtöihin osallistui yhteensä 59 eri naisohjastajaa, joista eniten pisteitä keräsi Elina Leinonen. Toiseksi sijoittui Milla Markkanen ja kolmanneksi hallitseva mestari Tiia Vehviläinen.”Ravipäivien väheneminen vaikutti runkosarjassa aiempaa pienempään osalähtömäärään. Vuonna 2023 osalähtöjä ajettiin peräti 30”, Salminen sanoo.Salminen perusti Lady-liigan kaudelle 2022, jotta naisohjastajat saisivat enemmän kilpailumahdollisuuksia.”Olen tosi tyytyväinen, että aikoinaan lähdin tekemään tätä kilpailua. Vastaanotto raviratojen, hevosenomistajien, valmentajien ja tietysti kilpailijoiden osalta on ollut kovin positiivinen”, Salminen kiittää.Vaikka Lady-liiga on kerännyt vahvan suosion, kilpasarjan jatko ensi kaudella on vielä avoinna.”Harkitsen vielä, että jatkanko kilpasarjan järjestämistä. Järjestän tätä yksin, ja tämä vuosi on ollut minulle päivätöiden osalta hyvin kiireinen. Aikataulut ovat tiukat”, Salminen pohtii.