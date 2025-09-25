Lahjakkuudet iskevät yhteen illalla Mikkelin Nuorten sarjassa – Voitokas Ukko-Pekka ensimmäistä kertaa auton takana

Torstain ravit ravataan Mikkelissä. Yksi illan mielenkiintoisimmista kisoista on kuudentena lähtönä ajettava Nuorten sarja 4- ja 5-vuotiaille suomenhevosille.Lähdössä on mukana useita voitokkaita aloittelijoita. Yksi 4000 euron ensipalkinnon tavoittelijoista tulee viime vuosina etenkin juuri suomenhevosilla menestyneen Jani Ruotsalaisen tallista. Juvalainen tuo kotiradan kisaan viidestä startistaan kolme voittaneen Ukko-Pekan. Se starttaa T5-pelin kolmannessa kohteessa radalta kolme.”Ukko-Pekka on tuntunut samalta kuin aiemmin. Se ei ole vielä tälle vuodelle valmis, mutta on kehittyvä ja kiva hevonen, joka menee starttien myötä eteenpäin”, Ruotsalainen kuvailee 4-vuotiasta oria.Ukko-Pekka on luotettu (tilanne torstaina kello 15.55) lähtönsä kakkossuosikiksi T5-pelissä. Tasaisesti pelatussa kohteessa on monta muutakin kyvykästä menijää. Suosikiksi on pelattu seitsemästä startistaan viisi voittanut ja aina kahden parhaan joukkoon sijoittunut Suven Santtu. Muita pelihevosia ovat kahdeksasta startistaan viisi voittanut Suvipotti, yhtä monta voittoa seitsemässä startissa juossut Viksun Cikka ja huipputamma Carmelan jälkeläinen Carambo.”Ukko-Pekka ei ole vielä koskaan ollut auton perässä, joten se on kysymysmerkki – ravia pitäisi mennä. En muutenkaan usko, että se riittää ihan parhaille. Jos se ravia menee, Ukko-Pekan pitäisi pystyä petraamaan ennätystään. Ainakin 31-alkuinen tulos pitäisi pystyä ravilla menemään.”Toistaiseksi Ukko-Pekka on vain kerran malttanut ravata koko matkan. Laukkamerkintä on tullut neljästi. Ruotsalainen laittaa harha-askeleet varsamaisuuden piikkiin.”Välillä pää vetää enemmän kuin jalat antavat myöten.”Ukko-Pekan emä on Sirkan Virkku, jonka jälkeläisiin lukeutuu Varsakunkku-voittaja ja 7-vuotiaana jo 162 400 euroa tienannut Rekilammen Sauli. Vaikka Ukko-Pekkakin vaikuttaa varsin lahjakkaalta, on sillä parhaat vuodet vasta edessäpäin.”Ukko-Pekka on varmaan ensi vuonna parempi. Se on isokokoinen ja vähän raakile vielä”, Ruotsalainen arvioi.