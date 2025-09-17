Lähtöpaikka nostaa Romanov Comeryn ylle isoimmat kysymysmerkit Derby-revanssissa – "Ollaanko me sitten jossain sisäradan syövereissä?"

Vermon keskiviikon XL Toto65-kierros huipentuu 4-vuotiaille lämminverisille rajattuun Derby-revanssiin. Lähdön selkeä etukäteissuosikki (52 %) on kolme ja puoli viikkoa sitten Derby-finaalin voittanut Romanov Comery. Valmentaja Tapio Mäki-Tulokas näkee hevosen menneen vain eteenpäin Derby-finaalista.”Maanantaina ajettiin muutama veto ja tiistaina hevonen meni vielä muutaman kilometrin lenkin. Hyväntuntuinen se on, mutta lähtöpaikka on tietysti nyt kaikista kinkkisin asia”, Mäki-Tulokas kertoo.5000 euron ensipalkinnolla ajettavaan Derby-revanssiin Romanov Comery starttaa Santtu Raitalan ohjastamana matkaan radalta yksi. Ulkopuolella nopeisiin avaajiin lukeutuu muun muassa nelosradalta avaava BWT Jackpot.”Ollaanko me sitten jossain sisäradan syövereissä? Ei maailma tietenkään siihen kaadu, jos välillä hevonen pussissakin olisi. Onhan tämän kauden aikana vielä isoja lähtöjä edessä Kasvattajakruunussa. En tiedä Santun ajatuksista taktiikan suhteen, mutta samalla varustuksella mennään kuin Derby-finaalissa”, Mäki-Tulokas ilmoittaa.XL Toto65-kierroksen toinen ja kolmas kohde on lämminveristen Tammacup-karsintoja, joita illan aikana ajetaan yhteensä neljä. Mäki-Tulokkaan tallista karsinnoista finaalipaikkaa hamuaa Ranch Whodidwhat (T65-3), joka sijoittui elokuun alussa ajetussa Forssan Tammavaltikassa kokonaiskisan yllätyskolmoseksi.”Voltin ykkösrata on lähtöpaikkana hyvä, ja hevonen lähtee voltista suhteessa yhtä kovaa kuin auton takaa. Tiukkaa voi olla riittää ravaavalle Ecstasylle, mutta pyritään saamaan paikka finaalista olemalla kolmen parhaan joukossa”, Mäki-Tulokas sanoo.Ranch Whodidwhatin tuorein kilpailu on puolentoista viikon takaa Turusta, kun hevonen sijoittui kolmanneksi. Tuota lähtöä edelsi kuukauden mittainen huoltopaussi.”Kaiken järjen mukaan sen pitäisi olla nyt parempi starttivälin ollessa tiiviimpi. Tammavaltikassakin hevonen vain paransi kakkospäivälle”, valmentaja kertoo.Romanov Comeryn tavoin myös Ranch Whodidwhat jatkaa samoilla varusteilla ja kärryillä kuin viime kilpailuissaan, sillä Finntackin Yankee-kärryillä saa ajaa myös volttilähdöissä.Vermon keskiviikon ykköslähtöihin kuuluu myös kylmäveristen Tawaststjernan Muistoajo, missä suursuosikkina kilpailee Harri Sulun valmentama 5-vuotistähti Caru.