Lähtöradat määritettiin väärin – näin Tornion rata tulee kilpailijoita vastaan

Muutama tarkkasilmäinen hieraisi silmiään Tornion maanantairavien ykkössarjan lähtölistan nähtyään. Hevoset olivat listalla voittosumman mukaisessa ns. spårtrappa-järjestyksessä, vaikka radat olisi pitänyt arpoa. Selkeästi oli tapahtunut virhe.

Koska lähtölistat oli kuitenkin jo julkaistu Hevosurheilu- ja 7 oikein -lehdissä, kun virhe huomattiin, ratojen arpominen jälkikäteen ja lähtölistan muuttaminen ei tullut kyseeseen. Näin Tornion ravirata päätyi tarjoamaan kilpailijoille kädenojennusta.

”Lähdössä on poisjääntioikeus seuraamuksetta, mutta rata maksaa omasta pussistaan 100 euroa niillekin hevosille, jotka eivät muuten sijoittuisi rahoille – myös hylätyille”, toiminnanjohtaja Sirkka Huopana kertoo.

Hän lähestyi kilpailijoita perjantaiaamuna ja oli 10.30:een mennessä tavoittanut kahta lukuun ottamatta kaikki.

”Kaikki eivät olleet edes huomanneet listassa mitään outoa. Joitain tietysti harmitti, kun oli tullut huono lähtörata, mutta kaikki suhtautuivat silti varsin positiivisesti ja ymmärtäväisesti”, Huopana luonnehtii.

Virhe johtui hänen mukaansa tavalliseksi suunnitellun spårtrappa-sarjan muuttumisesta viime hetkillä divisioonakarsinnaksi.

”Sarjatoimikunta ei ollut noteerannut Hippoksen toivetta ajaa näissä raveissa hopeadivisioonakarsinta, ja ykkössarja oli jo syötetty Heppa-järjestelmään merkinnällä ”radat voittosumman mukaan”. Se merkintä olisi pitänyt käydä poistamassa sarjojen syötössä, kun sarja muuttui”, Sirkka Huopana taustoittaa.

Hän iloitsee, miten hyvin raveihin ilmoitettiin hevosia.

”Melkein kaikki lähdöt ovat täysiä, ja koelähdössäkin juoksee 13 hevosta.”

Tornion Euronelkku-ravit starttaavat maanantaina 11.5. kello 18.