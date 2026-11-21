Talli Permitiivin omistama Lake's Edina osallistui perjantaina Vincennesin monté-lähtöön, joka oli rajattu enintään 145 000 euroa voittaneille. Lake's Edinan edellinen juoksu oli Suomessa Kymi GP-päivän avoimen monté-lähdön voitto, jossa ykköspalkinto oli 8000 euroa.Tamma lähti syksyllä Elina Pakkasen mukana Ranskaan töihin talveksi Fabrice Soyloyn talliin, jonka väreistä Lake's Edina debytoi Vincennesissä. Hevosta ohjasti maan kärkiohjastajiin lukeutuva Alexandre Abrivard. Kun vielä hevosta kehuttiin ennen lähtöä Ranskan ravilähetyksessä ja tallitiedot olivat positiiviset, Lake's Edina pelattiin voittajapelin suosikiksi kertoimeen 3,4.Jännitys laukesi kuitenkin nopeasti. Lake's Edina taipui hyvin ulkoradoilla Ranskalaisessa voltissa, mutta ei saanut ravirytmistä kiinni. Tamma pudotti raville 50 metrin päästä, mutta tuli ensimmäisenä hylätyksi. Alexandre Abrivard ajoi porukan ensimmäisen 1000 metrin aikana Lake's Edinalla kiinni, mutta tyytyi sitten hylätyllä hevosella jättäytymään porukasta. Palan matkaa Lake's Edina kulki hienolla tyylillä koko porukan kovinta vauhtia.Prix Ursa -lähdön 20 050 euron ykköspalkinnon nappasi ylivoimaisella tyylillä Duma Neh d'Asti. Mathieu Champenoisin ohjastettava oli lähdön vähiten ansainnut hevonen. Ratsukko kirjasi 2850 metrin voltista tuloksen 13,3..Elina Pakkanen toivoo pääsevänsä ohjastamaan oppilaslisenssillä Ranskassa – "Ensin haluan käydä raveissa katsomassa, miten siellä toimitaan"