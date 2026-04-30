Killerin torstai-illan päättää tasokas monté-voltti. Elina Pakkanen on jälleen mukana kuvoissa, sillä hän on palannut huhtikuun lopussa Ruotsista takaisin Suomeen.J.J.Dragon edusti Suomea Solvallassa viime keväänä, ja nyt se hakee starttia alle ennen Prix Monté Finlandiaa. Hevonen voitti sen kisan viime vuonna ja pääsi edustamaan Suomea Solvallan Elitloppet-viikonlopun monté-lähtöön."J.J.Dragon saa tärkeän startin illalla alle. Sen pitäisi olla ok, ja nyt nähdään, miten se suorittaa. Yritetään tietysti Vermon lähtöön mukaan. Hevonen tuntuu terveemmältä kuin viime kesänä. Se teki viimeksi hyvän startin kärryistä, ja kiersi vahvasti maaliin saakka. Killerillä hevonen saattaa olla vielä vähän jäykkä, mutta sen pitäisi parantaa sitten Vermoon. Lisäksi se menee tänään takakengät jalassa, koska tämä on valmisteleva kilpailu. Parhaimmillaan se on ilman takakenkiä", Pakkanen kommentoi.Lauantaina puolestaan käynnistyy lämminveristen Montén SM-kiertue. Montéssa debytoiva Eija Sorviston tallin Felix Orlando on yksi seuratuimmista, kun Lake's Edina joutuu jäämään pois.Lake's Edina loisti neljästi Ruotsin monté-lähdöissä, ja teki niissä yli 13 000 euron tilin."Harmittavasti tamma sai haavan jalkaansa", Pakkanen kertoo. "Laivamatkalla hevonen joutui seisomaan pitkään, ja kun se pääsi tarhaan, niin jossakin kohtaa on sattunut haaveri. Se oli niin innoissaan ja villinä päästyään kotiin. Onneksi mistään vakavasta ei ole kyse, vaan siitä, että hevosta jouduttiin haavan vuoksi lääkitsemään.".Seuraava mahdollinen kilpailu tulee pian eteen, sillä Lake's Edina on Pakkasen mukaan muutoin huippukunnossa. "Näille ei voi mitään. Ollaan heti mukana, kun kaikki on kunnossa."Pakkasen syksyn Ranskan suunnitelmat ovat toteutusta vaille."Olen laittanut viestejä Ranskan suuntaan, jonne on halu lokakuussa lähteä. Sinne on vielä pitkä aika, niin vaikea on saada mitään varmaa sovittua. Joka tapauksessa tavoite on päästä tutustumaan siihen maailmaan, joko ranskalaiselle tai sitten ruotsalaiselle tallille", Pakkanen päättää.