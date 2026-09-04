Lake’s Elmer siirtyi pitkäaikaisen hoitajansa Kaisa Rehulan omistukseen – ”Niin mukava hevonen, ettei toista samanlaista ole”

Urallaan 19 kertaa voittanut ja yli 70 000 euroa tienannut Lake’s Elmer on vaihtanut omistajaa. 7-vuotias ruunan omistusoikeus on siirtynyt Stable Elmeriltä Kaisa Rehulalle.Hevonen on varsin tuttu uudelle omistajalleen, sillä hän toimi sen hoitajana vuosia, kunnes suuntasi viime talvena Ranskaan Lake’s Elmerin jäädessä Suomeen ja sitä koko uran valmentaneen Joni-Petteri Irrin talliin.”Tapasin hevosen silloin, kun se tuli Jonille opetukseen. Siitä lähtien olemme menneet samaa matkaa. Viime talven olin poissa, mutta silti kyselin aina kuulumisia ja välitin hevosesta”, Rehula kertoo.Hän sanoo, että hevosesta on muodostunut hänelle tärkeä pitkän yhteisen taipaleen vuoksi, mutta myös sen takia, että se on mielettömän mukava.”Se on upean näköinen ja mukava hevonen. Pitkään olemme käyneet kaiken maailman reissuja kahdestaan sen kanssa. Välillä on ollut hiljaisempia hetkiä, ja olemme joutuneet tekemään töitä. Välillä sitten on taas onnistuttu. Sen luonne on käsittämätön. Lake’s Elmer on niin mukava hevonen, ettei toista samanlaista ole. Kaikki sanovat samaa, kun sen näkevät, että se on niin kiltti ja mukava.”.Lake’s Elmer on viimeksi kilpaillut viimeksi kesäkuussa. Rehula suunnittelee sen palaavan radoille vasta keväällä, sillä hän on itse suuntaamassa jälleen Ranskaan ensi talveksi. Tällä hetkellä Rehula työskentelee Jonna Irrillä Ruotsissa, mutta palaa ensi viikolla Suomeen.”Hevonen on hyvällä mielellä ja kaikki on hyvin. Olen muutaman kuukauden Ranskassa talvella, niin Lake’s Elmer on äidilläni sen aikaa. Menen Emma Souloylle talvimeetingin ajaksi. Olin siellä viime talvenakin neljä kuukautta, joten se on tuttu paikka. Paikka vei heti sydämeni mennessään, mutta nyt on erittäin hyvä syy palata Suomeen”, Rehula nauraa.Tänään perjantaina iltapäivällä Rehula ajaa kilpaa Uumajan ravien kuudenessa lähdössä Jonna Irrin valmentamalla Stonecapes Thorilla. Kaksikolle osui lyhyen matkan kisaan kuutosrata.”Aina pitää lähteä pärjäämään. Toivottavasti juoksunkulku suosisi ja pääsisimme pujahtamaan alussa sisälle. Katsotaan sitten, jos lopussa pääsisimme yllättämään.”