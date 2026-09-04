Kaisa Rehula
Kaisa Rehula vaikuttaa nyt Ruotsissa, ensi viikolla Suomessa ja talvella Ranskassa.Kuva: Anu Leppänen
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Lake’s Elmer siirtyi pitkäaikaisen hoitajansa Kaisa Rehulan omistukseen – ”Niin mukava hevonen, ettei toista samanlaista ole”

Talveksi Ranskaan suuntaava Kaisa Rehula hankki pitkäaikaisen työkaverinsa itselleen.
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Kaisa Rehula
Lake's Elmer
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