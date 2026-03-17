Lämminverikasvatuksen työryhmän mietintö julki – "Kaikki mikä panostetaan omistajuuteen, heijastuu myös kasvatukseen"

Viime vuosina jyrkästi laskeneet astutusluvut huolestuttavat keskusjärjestöä, ja viime syksynä järjestettiin ensin kysely kasvattajille ja perustettiin sen jälkeen työryhmä, jonka tarkoituksena oli miettiä toimenpiteitä kotimaisen lämminverikasvatuksen nostamiseksi.Mukana työryhmässä oli yli 90 jäsentä ja se työskenteli joulukuusta maaliskuuhun. Työryhmän mietinnöt ja toimenpide-ehdotukset esiteltiin lauantaina Hevosalan Kasvatuspäivillä.Suurimpina haasteina lämminverikasvatukselle työryhmä näki varsojen heikon kysynnän, kulurakenteen ja kasvattajien uskon tulevaisuuteen. Toimenpidemietintöjen tarkoitus on pysäyttää astutusmäärien lasku, lisätä kotimaisten varsojen kysyntää, vahvistaa omistajuutta ja kasvatuksen kannattavuutta sekä turvata suomalaisen raviurheilun tulevaisuus. Toimenpideohjelma jakaantuu neljään osa-alueeseen, jotka ovat kilpailutoiminta, kasvatuksen tuet, omistajuus ja rakenteet. Jokaisen otsikon alla toimenpiteet on jaettu aikajänteeltään kolmeen kokonaisuuteen. Akuutit toimenpiteet vuonna 2026 kannustavat tammanomistajia tekemään astutuspäätös välittömästi. Keskipitkän aikavälin toimenpiteet (2027–2030) tähtäävät kasvatustoiminnan ennustettavuuteen ja jatkuvuuteen. Jatkuvat rakenteelliset kehitystoimet taas pyrkivät omistajuuden vahvistamiseen ja kotimaisten hevosten kysyntään..Kilpailutoiminnan tärkeimmät toimenpiteet ovat kohdistaa palkintorahoja Suomessa syntyneille hevosille, kehittää nuorten hevosten kilpailutoimintaa ja kehittää matalan kynnyksen kilpailutoimintaa.”Suomalaisen varsan hankkiminen pitää olla kiinnostavaa, sillä varsakaupan piristyminen on keskeinen edellytys kotimaisen kasvatuksen suunnan kääntämisessä”, Hippoksen jalostusvastaava Susanna Back painottaa.Kasvatuksen tukien osalta työryhmä näki tärkeänä muun muassa kasvattaja- ja tammapalkkiojärjestelmän kehittämisen. Kaikki työryhmän ideat eivät nykyisten tukiehtojen puitteissa ole mahdollisia. Työryhmä esimerkiksi ehdotti, että ensisijaisena toimenpiteenä kohdennetaan vuonna 2026 astutetuille lämminveritammoille ns. ylimääräinen tammapalkkio. Back kuitenkin kertoi, että ministeriöstä saadun tiedon perusteella tämä ei ole mahdollista valtion tukiehtojen puitteissa. Toissijaisesti työryhmän tavoitteena on lisätä noin 200 000 euroa tukea lämminveritammojen tammapalkkioon, mikä kohdistuu vuonna 2026 syntyvään varsaan ja kolmantena vaihtoehtona on korottaa kasvattajapalkintojärjestelmän prosenttiosuuksia niin, että 4–6-vuotiaiden hevosten kasvattajapalkinto nousee 15 prosenttiin palkintosummasta. Back mainitsi, että tahtotila olisi ollut nostaa nuoria ikäluokkia enemmän, mutta valtion tukiehtojen puitteissa kasvattajapalkkiota on mahdollista maksaa vain 5–15 prosenttia palkintosummasta. Tavoitteena on myös saada aikaistettua kasvattajapalkintopäätöstä sekä maksatusta.”Meidän täytyy toimia tukiehtojen puitteissa. Toivoimmekin, että työryhmä vapauttaa oman ideointinsa rajoitteista, ja ideoita sitten työstetään realismin tasolle sen mukaan, mikä on tukiehtojen puitteissa käytännössä mahdollista”, Back kertoo.”Kasvatuksen tukiin tulee joka tapauksessa jonkinlaisia parannuksia. Emme vielä tiedä, mitä ne ovat, mutta parannuksia tulee.” .Tärkeimpänä toimena nähtiin omistajuuden kehitys, sillä kysynnän kasvu on ratkaisevaa kasvatuksen nostamiseksi. Tämä tarkoittaa systemaattista tapaa hankkia hevonen, nykyisten omistajien huomiointia ja uusien ihmisten saamista lajin pariin.”Vaikka kasvatuksen näkökulmasta esimerkiksi kilpailutuksen asiat tuntuvat ehkä pidemmän aikavälin asioilta, mutta kun luomme omistajille uskoa siihen, että kannattaa ostaa Suomessa syntynyt varsa, se on panostus myös kasvatukseen. Omistajuuteen panostaminen on työryhmänkin mielestä melkein ensisijainen tehtävä, sillä kaikki mikä panostetaan omistajuuteen, heijastuu myös kasvatukseen.”Tarpeellisina rakenteellisina toimina nähdään muun muassa suomalaisen lämminverisen ravihevosen määritelmän päivittäminen, sähköinen Kasvattajan polku neuvonnan ja tiedon hankkimisen työkaluksi sekä kasvattajien ja omistajien arvostuksen vahvistaminen.Koko toimenpideohjelma on luettavissa täältä.