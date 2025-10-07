Lämminveritammoja astutettiin vain 1000. Ensi vuonna syntyvien varsojen määrä pudonnee siis alle 650:n.
Lämminveristen astutukset romahtivat, suomenhevosilla torjuntavoitto

Viime vuoden suosituimmat oriit pitivät tänäkin vuonna pintansa.
