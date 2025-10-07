Lämminveristen astutukset romahtivat, suomenhevosilla torjuntavoitto

Sekä lämminveristen ravihevosten että suomenhevosten astutusmäärät laskivat viime vuodesta. Lämminverisillä pudotusta oli lähes 15 prosenttia (1174 -> 1000). Erityisesti kotimaassa astuvien lämminveriorien astutukset romahtivat. Ne vähenivät viime vuodesta peräti 25 prosenttia, kun taas tuontiorien käyttö kasvoi 7,6 prosentilla. Suosituin lämminverinen ori oli viime vuoden tapaan Propulsion, joka sai 84 tammaa. Seuraavaksi eniten astuivat Hard Livin (45 tammaa) ja Express Duo (43 tammaa). Tuontioreista suosituin oli jälleen Maharajah, joka sai Suomessa 38 tammaa.”Lämminveristen astutusmääriin meidän tulee nyt kiinnittää erityistä huomiota”, Suomen Hippoksen jalostusvastaava Susanna Back kommentoi.”Toisaalta on aina jalostuksellisesti hyvä, että laatuun panostetaan. Se, että tuontispermaorien määrä kasvaa, kertoo siitä, että kasvattajat ovat tietoisia hyvistä jalostusvalinnoista. Emme silti voi missään tapauksessa olla tyytyväisiä tällaiseen kotimaisten orien massiiviseen laskuun. Kasvatuksen näkökulmasta olisi tärkeää, että laadukkaita kotimaisia oriita on myös käytössä ja niille on riittävästi kysyntää.”.LÄMMINVERISET 2025Tammoja yhteensä: 1000 kpl, muutos -14,8 %Oriita yhteensä: 122 kpl, muutos -8,3 %Suomessa astuneiden orien astutukset: 605 kpl Oreja 58 kplMuutos astutuksissa -25 %Osuus astutuksista 60,5 %Tuontispermaoriiden astutukset: 395 kplOreja 68 kpl Muutos astutuksissa 7,6 %Osuus astutuksista 39,5 %.Back kertoo, että tilanteeseen on Hippoksessa päätetty reagoida kaikille avoimella kyselyllä kasvatuksesta ja työryhmällä, jonka tehtävänä on pohtia toimenpiteitä suomalaisen lämminverikasvatuksen nostamiseksi. Halukkuutensa työryhmään voi ilmoittaa kuka tahansa kyselyyn vastannut.”Työryhmä on vielä ihan alkutekijöissään, mutta se laitetaan syksyn aikana käyntiin ja talven aikana mietitään ryhmän kesken, mitä toimenpiteitä asian ympärille kehitetään. Kaikki pitää saada tekemään yhteistä työtä, että astutusmäärät saadaan ylöspäin, etenkin lämminveristen osalta”, Back sanoo.Linkki kyselyyn löytyy tämän artikkelin lopusta.”Tämä ei ole kenenkään yksittäisen ihmisen asia, vaan tarvitsemme laajasti ihmisiä mukaan vastaamaan kyselyyn. Jos kellään on minkäänlaisia ideoita, mitä tälle tilanteelle voi tehdä, olemme kyllä kiitollisia.”Kasvatuksen kiinnostavuuteen vaikuttavat sekä yleinen maailmantilanne että taloustilanne, mutta myös alan sisäinen tilanne, joka on muutoksen kourissa.”Meillä on tällä hetkellä monia tekijöitä, jotka yhtä aikaa vaikuttavat siihen, että kasvattajat miettivät, astuttaako tamma. Tässä painitaan hankalien kysymysten äärellä, mutta jotenkin kasvattajille pitää pystyä luomaan tulevaisuudenuskoa.".LÄMMINVERIORIIT 2025, TOP10Propulsion (S) 84Hard Livin (S) 45Express Duo (S) 43Maharajah (T) 38So Perfect (S) 34Jontte Boy (S) 30Calgary Games (T) 28Volume Eight (T) 26Win B.Hill (S) 26Zephyr Kronos (S) 25Nimi, sulkeissa onko tuontiori (T) vai Suomessa astuva (S), tammamäärä 2025.Myös suomenhevosten astutusmäärä laski, mutta vain noin 3 prosenttia (1433 -> 1387). Suomenhevostammoille maksetaan tänä vuonna eduskunnan 400 000 euron joululahjarahoituksella ylimääräinen tammapalkkio, joka jaetaan yli 60 vuorokautta kestäneen tiineyden perusteella pääsääntöisesti perinteisen tammapalkkion kriteereillä. Lukujen valossa sekään ei lisännyt tammojen astutuksia, mutta torppasi isomman pudotuksen.”Ylimääräisellä tammapalkkiolla on ollut selkeä positiivinen vaikutus. Aina kun lukemat ovat miinuksella, eihän se juhlan paikka ole, mutta toisaalta tulos on melko vakaa. Ei voi juhlia, mutta ei ole syytä olla äärimmäisen huolestunutkaan. Lisärahoitusta suomenhevoskasvatukseen tullaan hakemaan myös ensi vuodelle”, Back kertoo.Käyttösuuntien sisällä on havaittavissa, että juoksijasuunnan orien astutukset ovat laskeneet. Tänä vuonna juoksijasuunnan oriiden osuus astutuksista oli 63,5 prosenttia.”Pikkuisen on tultu alaspäin normaalista noin 70 prosentin tasosta. Varmaan tämä tilanne, mikä on lämminverisillä, vaikuttaa myös juoksijasuunnan astutuksiin, mutta ei taas niin näy muiden suuntien suomenhevosilla. Se vähän kompensoi koko rodun tilannetta”, Back sanoo.Suomenhevosten suosituin ori oli Parvelan Retu, joka sai täydet 100 tammaa, kuten viime vuonnakin. Lähelle pääsi Caru, jonka tammamäärä oli 95. Kolmanneksi suosituin ori oli Välähdys 89 tammalla. Muiden käyttösuuntien oreista kärkikymmenikköön pääsi ratsusuunnalle kirjattu Corleone, joka sai 25 tammaa. Sillä se jakoi tilaston kymmenennen sijan yhdessä Fransin kanssa..SUOMENHEVOSET 2025 Tammoja yhteensä: 1387 kpl, muutos: -3,2% Oriita yhteensä: 189 kpl, muutos: -3,1%Juoksijasuunta astutukset: 880 kpl Oreja 69 kpl Muutos astutuksissa -7,2 %Osuus astutuksista 63,5 %Ratsusuunta astutukset: 217 kplOreja 27 kplMuutos astutuksissa 10,7 %Osuus astutuksista 15,7 %Pienhevossuunta astutukset: 56 kplOreja 13 kplMuutos astutuksissa -24,3 %Osuus astutuksista 4 %Työ- ja käyttösuunta astutukset: 108 kplOreja 34 kplMuutos astutuksissa 42,1 %Osuus astutuksista 7,8 %Ei jalostustusarvosteltu ori, astutukset: 126 kplOreja 46 kplMuutos astutuksissa -9,4 %Osuus astutuksista 9,1 %.SUOMENHEVOSET 2025, TOP10Parvelan Retu (J) 100Caru (J) 95Välähdys (J) 89Core (J) 79Costello (J) 47Vale-Elli (J) 39Kihisee (J) 31Callex (J) 29Camri (J) 27Corleone (R) 25Frans (J) 25Nimi, sulkeissa käyttösuunta (J=juoksija, R=ratsu), tammamäärä 2025.Kysely hevoskasvattajilleSuomen Hippos on avannut hevoskasvattajille suunnatun kyselyn astutustilanteiden kartoittamista varten. Kyselyn tuloksia tullaan tarkastelemaan muun muassa lämminverisen ravihevosen sekä lämminverisen ratsuhevosten ja ponikasvatuksen ympärille koottavissa työryhmissä. Työryhmät tulevat käynnistämään työskentelynsä loppuvuoden 2025 aikana. Kiinnostuksensa työryhmätoimintaan voi osoittaa alla olevan kyselyn kautta tai ottamalla yhteyttä Susanna Backiin (lämminveriset ravihevoset), susanna.back@hippos.fi tai Tea Niemeen (ratsut ja ponit), tea.niemi@hippos.fi.Linkki kyselyyn