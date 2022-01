Lapin kapea kärki sai Tuhannen voiton klubilaisen

Torniolainen rikkoi virallisen rajapyykin 26. tammikuuta Oulun raveissa Tarmo Liikamaan valmentaman Sweetmanin kyydissä. Kari Alapekkalan mukaan 20-30 voittoa löytyy tilastojen ulkopuolelta Ruotsista. Joka tapauksessa saavutus on Länsi-Pohjan korkeudelta ainutlaatuinen ja harvinaisen kova temppu.

"Viitisen vuotta sitten alkoi tuntumaan, että ehkä 1000 voittoa voisi vielä jonain päivänä tulla täyteen", Alapekkala nauraa. "Ilman muuta tällaisen rajapyykin rikkominen lämmittää mieltä, kun lajin parissa on 30-40 vuotta ammatikseen työskennellyt. Tästä alkaa sitten loppusuora lajin parissa, hoidetaan se tyylikkäästi."

Alapekkalan raviura alkoi heti, kun hevosajokortin ajaminen tuli mahdolliseksi. Hän joutui odottamaan lähes vuoden monta muuta ikätoveria pidempään, sillä mies viettää syntymäpäiviään joulukuussa. Kotona ajaessa ei iällä ollut väliä, joten tuntumaa hevosiin Alapekkala otti jo koululaisena.

"Isällä oli hevosia, joten ne ovat aina olleet osa elämää", Alapekkala aloittaa. "Kun menin yläasteelle, niin juuri siinä 7.-8. -luokalla treenaaminen alkoi kiinnostamaan oikein tosissaan. Se oli hienoa aikaa, kun intoa oli ja pääsi ajamaan hevosia. Sitä luuli osaavansa valmentaa, ainakin silloin teini-ikäisenä."

Raviurheilu vei miehen nopeasti mennessään, sillä leipätyökseen torniolainen ei ole tehnyt mitään muuta.

"Hevosten valmentaminen on aina kiinnostanut kovasti. Tykkään siitä edelleen todella paljon. Kun sitten oman tallin hevosilla menestyy, niin se on lajissa kaikista hienointa. Kun pääsee tekemään itse ja tulos näkyy konkreettisesti radoilla, se tuntuu mahtavalta."

Ilman lainaohjastettavia ei varsinkaan Lapissa ole realistisia mahdollisuuksia päästä Tuhannen voiton klubiin. Kilvanajo vieraiden hevosilla on ollut Alapekkalalle mieluista hommaa. Usein puhutaan hevosten vaivoista, mutta kautta Suomen monella ahkeralla valmentajalla ja ohjastajalla kroppa on päivästä toiseen kovilla.

"Sen suhteen olen viime vuosina joutunut miettimään tarkemmin, miten tiiviisti on mielekästä ajaa kilpaa. Selkävaivojen vuoksi olen vähentänyt tarkoituksella kiertämistä, mutta edelleen tekee mieli voittaa mahdollisimman monta lähtöä. Lähden ilman muuta raveihin, jos hevosilla on edes jonkinlaiset mahdollisuudet menestyä."

Alapekkala myöntää, että selkävaivojen vuoksi moni muukin seikka on vaikuttanut toiminnan supistamiseen.

"Raviurheilun suunta Lapissa ja myös koko Suomessa on mennyt viime vuosina edelleen väärään suuntaan, mikä on suurin yksittäinen syy oman toiminnan supistamiseen. Boden on pelastanut meidän toiminnassa todella paljon. Siellä realistisesta vitossijasta saa monesti enemmän euroja kuin Suomessa kakkossijasta. Vitossija ei Suomessa kata millään kuluja, mikä on omistajan kannaltakin todella harmi."

Tulevaisuuteen mies suhtautuu kuitenkin valoisasti.

"Puolisoni Irene (Kelloniemi) tykkää matkustelusta. Lähdetään jonnekin lämpimään rannikolle mahdollisimman usein, kun hevoset jäävät jossain vaiheessa taka-alalle. Nyt jäähdytellään jo, mutta vasta sitä tuli hankittua Irenen kanssa uusi hevonen Easy Silence. Lisäksi tallissa on kaksi siitostammaa, M.T.Miss Molly ja Enigma Sisu, Alapekkala nauraa.