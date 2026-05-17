Lapin kova lämminverikaksikko vaihtoi omistajaa – "Viime aikoina on ollut ostohousut jalassa"

Jyväskylän ja Ylivieskan välillä sukkuloiva raviharrastaja Jussi Korkia-aho on päässyt viime aikoina juhlimaan useamman eri hevosen menestystä omistajan roolissa. Mies laittoi vieläkin isomman pyörän pyörimään ja kätteli kaupat kahdesta avoimen sarjan lämminverisestä. Lapin lämminveriparhaimmistoon lukeutuvat No Limit Royalty ja Marlon Boko siirtyivät viikonloppuna hänen omistukseensa.Hevosten arki ei muuttunut sen suuremmin, sillä molemmat ovat viettäneet jo tovin torniolaisen Ari Aatsingin hoteissa. No Limit Royalty tosin piipahti hetken vanhoilla kotikonnuillaan Kemijärvellä, mutta palasi kaupan myötä takaisin Meri-Lapin maisemiin.”Ajattelin, että sellainen ykkössarjan lämminverinen olisi kiva saada. Juttelin Arin (Aatsinki) kanssa, ja hän kertoi, että Peltoniemen Markku voisi myydä Marlon Bokon”, Korkia-aho alustaa.”Soittelin sitten Markulle, ja kaupat saatiin syntymään. Ehtona tosin oli, että myös No Limit Royalty tulee samassa kaupassa. Se palasi lauantain Tornion startin jälkeen takaisin Arin valmennukseen, ja kyseisen lähdön palkinnot jaettiin Markun kanssa puoliksi. Nelospalkinnon myötä se tienasi jo vähän hintaansa takaisin”, mies naurahtaa.Korkia-aho on ollut viime aikoina ostopäällä, ja omia tai osaomisteisia hevosia löytyy melkein joka sormelle. Suomenhevospuolella erityisesti Narraus saa positiivisia lausuntoja osakseen.”Se on varustettu automaattilootalla. Mielenkiintoista nähdä, mihin hevonen vielä kehittyy. N.P. Armas olisi tosi kyvykäs, mutta keksii vielä kaikenlaista starttien aikana. Itsenäisyyspäivänä ostetun Jo Wilfried Zetin paluuta radoille odotan myös innolla. Myin siitä puolikkaan hyvälle ystävälleni Kaj Timgrenille, hänen tyttärelleen Annalle sekä jääkiekkoilija Kasper Björkqvistille. Macchiato Sisun myin puolestaan S Toivanen Oy:lle sekä Kari Toivaselle ennen Vermon finaalia. Viime aikoina on ollut ostohousut jalassa, mutta nyt ne pitää ripustaa hetkeksi naulaan.”Tuoreiden hankintojen varalle on jo luotu alustavia suunnitelmia.”No Limit Royaltyn kanssa olisi mukava kokeilla montéa. Olin jo Leppäjärven Maijuun yhteydessä asian tiimoilta. Katsotaan, milloin sopiva sarja tulisi eteen. Bodenissa olisi ollut nappilähtö, mutta hevosen voittosumma menee niukasti sen yli”, Korkia-aho päättää.