Teemu Keskitalo
Teemu Keskitalo isännöi Lappee Grand Slamia.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Lappee Grand Slam tulee taas – torstairaveissa poikkeusaikataulu

Vuonna 2023 ensimmäisen kerran järjestetty Lappee Grand Slam ravataan jälleen tänä torstaina.
Julkaistu
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Lappee
Teemu Keskitalo
Lappee Grand Slam
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