Lappee Grand Slam tulee taas – torstairaveissa poikkeusaikataulu

Kyseessä on kilpailu, jossa hevoset juoksevat kaksi osalähtöä. Ensin ajetaan mailin pyrähdys satulat selässä, ja ravien kahdeksannessa lähdössä samat hevoset kilpailevat samalla matkalla kärryt perässään. Ratajärjestys on käänteinen. Nopeimman yhteisajan saavuttanut vie kokonaiskisan voiton..Ravien jälkeen vuorossa on Saimaan risteily, mikä vaikuttaa myös aikatauluihin. Lappeen kilvanajot alkavat torstaina poikkeuksellisesti jo kello 16..”Kilpailu järjestetään nyt neljännen kerran. Hyvin se on nostanut asemaansa vuosien varrella. Saatiin kiinnostava kymmenikkö viivalle, ja muutama jouduttiin karsimaankin”, Lappeen toimitusjohtaja Teemu Keskitalo kertoo..Molemmissa osalähdöissä on 2000 euron ykköspalkinto. Tämän lisäksi kokonaiskilpailun parhaalle on luvassa 2000 euroa, kakkoselle 1000 euroa, kolmannelle 500 euroa ja kaikille osallistujille 200 euroa..Raviristeilylle on Keskitalon mukaan vielä paikkoja jäljellä..”Risteilystä on tullut jonkinlainen perinne tuon tapahtuman yhteyteen. Tarjoamme omille talkoolaisille tuon matkan, ja heitä onkin lähdössä iso porukka. Muutama ohjastaja ja valmentaja on myös ilmoittautunut mukaan. Alkumaljojen sekä maittavan buffetin lisäksi tarjolla on haastatteluja ja livemusiikkia. Joitain paikkoja on jäljellä, joten vielä mahtuu mukaan”, Keskitalo vinkkaa.