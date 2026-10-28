Lappeen Kuninkuusraveihin lanseerataan uusi kansainvälinen kuskikilpailu – Ranskan joukkue julkistettiin ensimmäisenä

International Drivers Challengeen kutsutaan 12 ohjastajaa, joista osa tulee Suomesta ja osa ulkomailta. Ensimmäisenä osallistujista julkistettiin Ranskan joukkue, johon kuuluvat Clément Duvaldestin, Nicolas Bazire ja Jean-Philippe Bazire.

Kilpailun promoottorina toimii Tapio ”Tappi” Hoikka.

”Kun Lappeenrannan raviradalta Teemu (Keskitalo) kysyi kiinnostusta lähteä mukaan projektiin, päätös syntyi aika nopeasti. Päätöstä puolsi paljon se, että Lappeessa on tekemisen meininki ja itselle on iso asia saada meidän omaa hienoa suomenhevosrotua tunnetuksi maailmalla. Kuninkuusravit on meidän kruununjalokivemme ja sillä on iso merkitys itselleni. Tämän kisan kautta saadaan varmasti lisää kiinnostusta myös suomalaiseen raviurheiluun maailmalla, mikä on tärkeässä roolissa tulevaisuudessa”, Hoikka kommentoi tiedotteessa.

Voittaja ratkeaa yhdessä lähdössä, joka ajetaan lämminverivoimin.

Kilpailukonseptin ovat ideoineet Lappeen raviradan toimitusjohtaja Teemu Keskitalo yhdessä kengittäjä ja raviharrastaja Simo Pölläsen kanssa.

”Lappeenrannan Kuninkuusraveihin haluttiin jotain uudenlaista, joka nostaisi tämän mahtavan suomenhevostapahtuman arvoa ja tunnettavuutta ulkomailla. Lähdimme Simo Pölläsen kanssa ideoimaan kilpailua, ja nyt olemme jo tässä tilanteessa. Simo on myös vahvasti mukana tiimissä ja kilpailukonseptin kehittämisessä”, Keskitalo kertoo.