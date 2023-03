Lappeen ravien alkamisaikaa myöhäistetty tunnilla

Tänään 24.3. kilpailtavia Lappeenrannan raveja siirretään alkamaan noin tunnilla myöhempään, Lappeen raviradalta tiedotetaan.

Aikataulujen osalta tämä tarkoittaa sitä, että koelähtö starttaa kello 18.30, ponilähtö 18.50 ja ensimmäinen lähtö 19.15.

"Näin takaamme mahdollisimman hyvät rataolosuhteet. Rata on täysin sulanut läpi ja on hiekkapintainen raskas kevätrata. Pitkien hokkien käyttöä vältettävä. Paras balanssi on kesäkenkä tai kengättä. Varikko on osittain vielä lumipinnalla", raviradalta kerrotaan.

"Tällä myöhäistämisellä pääsemme ajamaan ravit ihan kohtuullisissa olosuhteissa läpi- Rata on tietysti jonkin veran likainen. Aikataulua pyritään vähän tiivistämään, jotta ilta ei veny liian pitkäksi", radan toimitusjohtaja Teemu Keskitalo lisää.

Päivitys 24.3. klo 9.35: Lisätty Teemu Keskitalon kommentti