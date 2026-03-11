Lappeenrannan uusi hallitus tapasi Teemu Keskitalon

Lappeenrannan Ravirata Oy:n uusi hallitus järjestäytyi viime perjantaina. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Härkösen ja varapuheenjohtajakseen Matti Hiltusen..Härkönen palasi puheenjohtajan tehtävään pienen tauon jälkeen. Viime syksynä hänen tilalleen oli valittu Timo Saksela. Toimitusjohtaja Teemu Keskitalon irtisanomisen johdosta Härkönen ehti välillä myös erota hallituksesta..”Olin erottamiskokouksen aikaan työmatkalla Virossa, enkä tiennyt, että tällaista asiaa edes käsiteltiin. Kun näin tärkeästä asiasta ei tiedotettu minua edes WhatsAppilla, katsoin, ettei minua hallituksessa tarvita”, Härkönen perustelee jälkikäteen eroaan..”Ajankohtakin irtisanomiselle oli huonoin mahdollinen.”.Hän itse seisoi koko ajan Keskitalon takana..”Minusta hän teki sen, mitä kohtuudella voi vaatia, ja ylikin. Vuorokaudessa on vain rajallinen määrä tunteja. Senkin ymmärrän, ettei kukaan voi hallita kaikkia asioita sataprosenttisesti, mutta siksihän toimitusjohtajalla on hallitus tukenaan. Tuimmeko me Teemua, niin kuin olimme luvanneet?” Juha Härkönen kysyy..Miksi entisen hallituksen enemmistöllä oli erilainen näkemys Keskitalon suoriutumisesta tehtävässä, sitä Härkönen voi vain arvailla..”Mutta väistämättä herää ajatus, että takana on ollut jotain henkilökohtaista”, hän epäilee..”Aika näyttää, millainen vahinko tästä episodista ratayhtiölle tuli, mutta juuri nyt näyttää, että siitä selvitään vähällä. Ja jos jotain positiivista, niin meillä on uusi, freesi hallitus ja siinä monipuolista osaamista. Lisäksi on tullut yhteydenottoja uusilta yhteistyökumppaneilta kaikista ilmansuunnista. Nyt vaan toimitusjohtaja tontille ja hienoja Cityraveja järjestämään, ne tulevat äkkiä.”.Hallitus alkoi viime perjantain kokouksessaan työstää toimitusjohtajan valintaa. Ensisijaiseksi vaihtoehdoksi hallitus nimesi Teemu Keskitalon paluun tehtävään. .”Omistajien tahtotila tuli ylimääräisessä yhtiökokouksessa selväksi, ja sitä tukevat myös lukuisat yhteydenotot, joita olen yhteistyökumppaneilta saanut. Teemulla tuntuu olevan kumppanien vankka tuki takanaan”, Juha Härkönen kokee.Hallituksen uudet jäsenet tapasivat Keskitalon tänä tiistaina. Tällä oli uudeksi työsopimukseksi esitys, johon hallitus nyt perehtyy ja antaa sen jälkeen vastauksensa."Sen verran on jo kikkailtu, että ei tässä voi muutamaa päivää pidempään mennä", Juha Härkönen lupaa..Toistaiseksi vt. toimitusjohtajana jatkaa entisen hallituksen nimeämä Juha Turunen. n..Lappeenrannan uusi hallitus järjestäytyi – Juha Härkönen palasi puheenjohtajaksi