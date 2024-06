Lappeenrannassa ravataan ja risteillään torstaina – tähtiratsastajalla erikoiskisan suosikki

Lappeenrannan ravit alkavat torstaina poikkeuksellisesti jo kello 16. Juhannusetkoilla on lisäksi paljon muutakin normaalista poikkeavaa.

Monté näyttelee torstaina suurta roolia. Jo ennen raveja Lappeenrannan raviradalla on järjestetty Ruotsissa vaikuttavien montéohjastajien Iina Ahon ja Jonathan Carren luennot. Lisäksi tähtivierailta on mahdollista saada käytännön vinkkejä. Eivätkä he ole pelkästään luennoimassa, vaan ovat valmentajien käytettävissä myös illan raveissa.

Ahon ja Carren tietotaidolle on kysyntää, sillä Lappeenrannan raviradan toimitusjohtaja Teemu Keskitalo kertoo osallistujia olevan toista kymmentä.

”Jo viime vuonna kaavailimme Carren vierailua tapahtumaan, mutta silloin osui montéravit samaan aikaan Ruotsissa, eikä se siksi onnistunut. Kun tänä vuonna saimme lajin maailman parhaimmistoa paikalle, halusimme ottaa kaiken hyödyn irti vierailusta”, Keskitalo avaa kurssin syntyä. ”Kurssilla on mukana kokeneita ratsastajia, mutta myös aloittelijoita. Ja osallistujia on ympäri Suomen.”

Ahon ja Carren luennot ovat maksullisia. Niin on myös Saimaan risteily, jonne kaksikko suuntaa ravien jälkeen noin sadan muun risteilylipun ostaneiden kanssa.

Itse ravien erikoisuus, alkamisajan ohella, on Lappee Grand Slam. Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetyssä kilpailussa hevoset juoksevat kaksi osakilpailua. Ensin ajetaan mailin kärrylähtö, sen jälkeen saman matkan montélähtö. Kokonaiskisan voittaja on se, joka kellottaa nopeimman yhteisajan. Osalähdöissä ei tarvitse olla sama kuski.

Molemmissa osalähdöissä ensipalkinto on 2 000 euroa. Kokonaiskisan voittajalle on luvassa kiertopalkinnon lisäksi vielä ylimääräiset 2 000 euroa, joten voittamalla molemmat osalähdöt, on mahdollisuus tienata 6 000 euroa. Kokonaiskisan kakkonen palkitaan 1 000 eurolla, kolmonen puolestaan saa osakilpailuista kerättyjen palkintorahojen lisäksi 500 euroa. Kaikki Lappee Grand Slamin osanottajat palkitaan 200 eurolla.

”Kehitimme viime vuonna Lappee Grand Slamin yhdessä ystäväni Janne Mäenpään kanssa. Heti ensimmäisellä kerralla vastaanotto oli niin hyvä, että hevosia jouduttiin karsimaan. Ajatuksena oli heti, että tästä lähdetään kehittämään jokavuotista kilpailua.”