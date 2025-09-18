Lapuan kesäraviradalle tehty ilkivaltaa – seiniä töhritty ja tavaroita paiskottu

Torstaina paljastui, että Lapuan kesäraviradan katsomorakennukseen on murtauduttu. Murtautujat olivat tiettävästi yön aikana sotkeneet paikkoja sekä maalanneet seiniä sisältä ja ulkoa. Asiasta on ilmoitettu poliisille.”Graffiteja oli töhritty katsomon ulkoseinään sekä sisälle. Uusi äänentoistomikseri oli rikottu ja vaahtosammuttimia oli tyhjennetty sisätiloihin. Muitakin tavaroita oli paiskottu. Radalla on myös koirien agilitytoimintaa ja heidän tavaroitaan on meillä säilössä. Niitäkin oli tärvelty”, Lapuan hevosjalostusyhdistyksen puheenjohtaja Hermanni Paavola harmittelee.Katsomorakennus on Lapuan kaupungin omistama kiinteistö. Radalla edelliset ravit ajettiin sunnuntaina 24. elokuuta.”Täytyy keskustella kaupungin sekä koira-agilityharrastajien kanssa jatkotoimista, mutta tietysti paikat tulee siivota ja kunnostaa entiselleen. Tuohon kuntoon niitä ei jätetä”, Paavola vakuuttaa.Katsomorakennuksen seiniin töhrityissä graffiteissa esiintyvät kirjaimet EVR viittaavat Eläinten vapautusrintamaan. Kyseessä on kansainvälinen, radikaali suoran toiminnan liike, joka ajaa eläinten oikeuksia.Poliisin lisäksi Lapualta on informoitu tapauksesta muita lähialueen ratoja.Juttua muokattu 18.9.2025 kello 15.00: lisätty kuva töhritystä katsomorakennuksesta.