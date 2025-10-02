Lara Bokon kilpaura on ohi – ”Hinta jatkamiselle olisi ollut liian kova”

Ruotsin Tammaderbyn, Tammakriteriumin ja Breeder’s Crownin voittaneen Lara Bokon kilpaura on tullut päätökseen. Timo Nurmoksen valmennuksessa lähes koko uransa kilpaillut tamma ei startannut tänä vuonna kertaakaan. Kahtena edellisvuotena startteja kertyi yhteensä kolme.”Hevosella oli vuohisessa sanomista. Yritimme lääkitä ja katsoa, mutta ei se asettunut siitä. Tulimme sitten valmentajan kanssa päätökseen, että antaa olla. Huippuhevosta on kuitenkin treenattava kovaa, ja kilpailemisesta olisi tullut varmaankin aika katkonaista”, tamman kilpailuoikeuden omistanut Tauno Hyriäinen kertoo.Lara Boko starttasi kaikkiaan urallaan 24 kertaa. Voittoja kertyi 12 ja kakkossijoja neljä. Tamman voittosumma kohosi yli kymmeneen miljoonaan Ruotsin kruunuun.”Olo on tietysti vähän haikea. Hevonen antoi meille niin paljon, että olisi hieno jatkaa, mutta hinta kilpauran jatkamiselle olisi ollut liian kova. Olen tyytyväinen siihen, mitä saimme sen kanssa kokea.”Seuraavaksi tamma muuttaa takaisin Hollantiin Boko-siittolaan. Hyriäisen mukaan Boko-hevosia kasvattava John Bootsman on suunnitellut astuttavansa Lara Bokon Walnerilla.”Poikani Kristian valitsi aikanaan Lara Bokon pyydettyään Bootsmanilta listan hevosista, joita oli tarjolla. Tamma nimettiin Koskimäen Jaskan ja Nooran hevosen mukaan”, Hyriäinen muistelee.Lara Boko aloitti uransa Suomessa ja Hyriäisen valmennuksessa. Voitettuaan kaksi ensimmäistä starttiaan se siirtyi Ruotsiin.”Tiesimme heti, että siinä on enemmän kykyjä kuin normaalilla hevosella. Kolmevuotiskausi käynnistyi laukkaillessa. Olin kaksivuotiskauden jälkeen sitä mieltä, että se on ikäluokkahevonen. Kolmivuotiskeväänä muutkin alkoi olla samaa mieltä”, Hyriäinen sanoo.”Joskus pappakerhossa laskimme, että Lara Boko tienasi 20 000 euroa per kierros, kun se kilpaili.”Hyriäinen nostaa Lara Bokon elämänsä hevoseksi."Muistoja ei kukaan vie meiltä."Lara Bokon kilpauran päättymisestä kertoi ensimmäisenä Travronden..Juttua muokattu 2.10. klo 17.08: Korjattu Lara Bokon voittosummaa.