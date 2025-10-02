Lara Boko ja Mika Forss
Mika Forss ohjasti useimmat Lara Bokon starteista.Arkistokuva: TR Bild
Uutiset

Lara Bokon kilpaura on ohi – ”Hinta jatkamiselle olisi ollut liian kova”

Loisteliaan kilpauran tehnyt Lara Boko siirtyy siitokseen.
Julkaistu
Lara Boko
Tauno Hyriäinen

