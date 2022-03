Larkko päihitti ykkössarjalaiset – yksi nimi illan kuningas

Suomen Cupin karsinnasta sukeutui varsinainen jännitysnäytelmä. Paalulta ponnistanut Larkko johti joukkoja, mutta sai kierros jäljellä vierelle sekä kuningaskilpailussakin nähdyn Rokin Maxin että kolmannella rummuttaneen voimanpesän Sheikin. Avoimen sarjan hevosten odotti läheltä lyövän alemman sarjan vastustajan, mutta Larkko vastasi näille hämmästyttävän sitkeästi. Rokin Maxi ja Sheikki vyöryivät aivan rinnalle loppusuoralla ja taistelu oli senttipeliä, mutta Larkko sai pidettyä jyrät takanaan ja kurotti ensimmäisenä maalitolpalle.

Päänahat olivat melkoiset vajaat 28 000 euroa tienanneelle 8-vuotiaalle. Larkon omistaja-valmentaja Hannu Albrecht oli hämmennyksissään voitosta.

”Totosijaa odotin, mutta kun avoimen sarjan hevosia oli vastassa, ihan järkyttävältä tuntuu tämä menestys”, hän kommentoi voittajahaastattelussa. ”Salaa haaveilin, että päästäisi finaaliin, se tekisi niin gutaa.”

Larkon ennätykset ovat 26,3aly ja 27,5ke. Voitto oli sille uran kuudes ja startteja sillä on nyt 56. Albrecht kertoi, että ruunan vauhdit on kyllä tiedetty, mutta tähtäin on ollut kesässä.

”Ihan tukkireellä vaimo on sillä paljon ajellut hangessa, ja nyt sitä on myös hiittailtu. Larkolla on uskomaton vauhti sisällään, ja saa olla aika hyvä lämminverinen, joka siitä tulee pätkällä ohi.”

Larkkoa ohjasti Santtu Raitala, joka oli kiistatta illan nimi. Ohjastustilastojen kuningas oli peräti neljästi voittajaesittelyssä toto5-lähdöissä.

Lue raveista lisää ensi keskiviikon (16.3.) Hevosurheilusta.

