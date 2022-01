Lauantai palaa raviviikon kruunuksi - "Vuoden kestävän liigan voittaminen on aidosti kova juttu”

Kavioliiga polkaistiin käyntiin syksyllä 2019. Tavoitteena luoda talvikaudeksi ravien pääsarja, jota median olisi helppo seurata sarjataulukoin ja pistepörssein samaan tapaan kuin jääkiekon tai jalkapallon pääsarjoja. Samalla lajin tähdet tulisivat tutuiksi.

Monestakaan eri syystä Kavioliiga ei lähtenyt lentoon toivotulla tavalla. Lajiväki ei nähnyt liigaa todellisena uudistuksena vaan koki sen vanhana kultadivisioonana hyväpalkintoisilla Grand Prix -finaaleilla ryyditettynä. Tarjonnan epäsäännöllisyys ja osittainen epäloogisuus vaikeuttivat markkinointia ja viestintää, ja ajoittuminen talvikauteen söi ajatusta absoluuttisen huipun seuraamisesta. Kaiken lisäksi pandemia katkaisi ensimmäisen kauden ennen sen huipennusta.

”Suurin syy oli minusta kuitenkin se, että oma väki ei ostanut ideaa. Silloin sitä eivät osta muutkaan. Lisäksi syntyi ehkä virheellinen mielikuva, että palkintorahoja ohjattiin avoimiin sarjoihin, joissa oli ennestäänkin parhaat palkinnot ja joihin kaikilla valmentajilla ei ole hevosia. Se ei ollut alkuperäinen tarkoitus, ainoa lisäpalkintosatsaushan oli GP:t”, Suomen Hippoksen markkinointi- ja kehityspäällikkö Tomi Himanka pohtii.

Roskiin puolitoista vuotta rakennettua brändiä ei haluttu kuitenkaan heittää.

”Se, mikä toimi hyvin, oli pistepörssit. Niiden kautta saatiin julkisuutta sellaisille taustahenkilöille, jotka eivät usein voittajaseremonioissa pyöri”, Himanka näkee.

Pistepörssit seuraavat mukana, kun Kavioliigaa aletaan ajaa lauantairaveissa ympäri vuoden. Jokainen T75-voitto tuo pisteen hevoselle, ohjastajalle, valmentajalle, hoitajalle, omistajalle ja kasvattajalle, ja kauden päätteeksi eniten pisteitä keränneet palkitaan.

”Ennen kaikkea Kavioliigasta tulee markkinointinimi ja brändi lauantairaveille, joihin tekeminen jatkossa keskittyy. Lauantai on raviviikon kruunu -ajattelu palaa takaisin”, Tomi Himanka kiteyttää.

”Hippos tekee kattomarkkinointia, ja ratojen odotetaan panostavan entistä enemmän tapahtuman sisältöön. Myös Veikkaus on täysillä ajatuksen takana. Vaikka pelin ja urheilun välillä ei ole enää suoraa yhteyttä, Veikkaus näkee hevospelien elinvoiman, lauantaipäivien kehitystarpeen ja talvikauden nostot tärkeinä asioina. Veikkauksen käytännön tukitoimet ovat vielä auki, mutta tahtotila yhteiseen tekemiseen on olemassa.”

Uuden Kavioliigan vahvuutena Himanka näkee, ettei siinä ole mitään päälle liimattua.

”Kavioliiga ei liity mitenkään lauantaiden kilpailutarjontaan, radat päättävät sarjat itse. Kavioliigassa seurataan sarjojensa huipulla kilpailevia hevosia, ja vuoden kestävän liigan voittaminen on aidosti kova juttu”, hän painottaa.

Kavioliiga uudistuu kreivin aikaan. Ravikatsomot eivät ole täyttyneet koronarajoitusten väistyttyä toivotulla tavalla, ja sama ilmiö on nähtävissä muussakin urheilussa. Jalkapallon Veikkausliigaa katsoo pahimmillaan paikan päällä vain muutama sata henkeä, ja puolityhjiä ovat useat jääkiekkokatsomotkin.

”Yksi syy on varmasti, ettei kuluttajilla ole vielä tarpeeksi luottamusta siihen, että tapahtumissa voi käydä turvallisesti. Varsinkaan se varttuneempi porukka, joka on käynyt usein arkisin paikalla, ei ole palannut vielä takaisin vaan seuraa tapahtumia kotisohvalta. Se on tehty helpoksi”, Himanka tiedostaa. - Hevosurheilu 20.10.2021

Ensimmäiset uudistuneen Kavioliigan ravit ravataan Vermossa 1.1.2022 kello 13 alkaen. T75-peli sulkeutuu kello 14.46.

