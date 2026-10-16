Lauantai säilyy ravikalenterissa viikon pääpäivänä vuonna 2027 – ensi vuoden ravikalenteri on julkaistu
Suomen Hippoksen hallitus vahvisti torstaina 15. lokakuuta kokouksessaan ravikilpailukalenterin vuodelle 2027. Kilpailukalenterin suunnittelussa on kiinnitetty entistä enemmän huomiota kansainväliseen yhteistyöhön.
”Pohjoismainen yhteistyö tiivistyy ja sen merkitys kasvaa siirryttäessä kohti rahapelaamisen lisenssimarkkinaa. Yhteispohjoismainen raviurheilu ja hevospelaaminen muodostavat jatkossa kokonaisuuden, jonka odotetaan tuovan osan alan tuotoista”, Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen kertoo tiedotteessa.
Vuoden 2027 kilpailukalenterissa lauantai säilyy viikon pääpäivänä. Divisioonafinaalit ravataan ensi vuonna helmikuussa Vermossa, huhtikuussa Seinäjoella, heinäkuussa Mikkelissä, lokakuussa Jokimaalla Lahdessa ja joulukuussa Kuopiossa.
Suomenhevostammojen kilpailumahdollisuuksia parannetaan KK-lähtöjen ulkopuolisena aikana tarjoamalla avoimen tason suomenhevostammoille osallistumisoikeus kylmäveristen hopeadivisioonaan (enint. 120 000 euroa). Pronssidivisioonaan (enint. 60 000 euroa) KK-lähtöjen ulkopuolisena aikana saavat jatkossa osallistua myös enintään 120 000 euroa ansainneet tammat.
Jo aiemmin on tiedotettu maakuntaratojen kilpailupäivien määrän ensi vuonna olevan 332 ravipäivää, joka on kuusi päivää vähemmän kuin kuluvana vuonna. Vähennykset ovat suunnattu talvikaudelle, jolloin tammi-helmikuussa ei torstain lisäksi ravata sunnuntaina.
“Näin kilpailumahdollisuudet voidaan kohdentaa sellaisille kuukausille, joina hevosia kilpailee enemmän. Varsinkin harrastustoiminta on alkuvuodesta vähäisempää kuin kesällä. Tällä ratkaisulla kesäkaudelta ei tarvinnut vähentää ravipäiviä”, Hytönen sanoo.
Raviton torstai jatkuu puolesta välin marraskuusta 2026 alkaen aina maaliskuun puoliväliin 2027 saakka. Ravittomilla päivillä halutaan parantaa lähtöjen täyttöastetta ja sitä myötä totopeleistä saatua tuottoa.
Kuninkuusravit ajetaan Lappeenrannassa 6.–8. elokuuta 2027, joka on viikkoa totuttua myöhemmin. Muutos johtuu elokuun vilkkaasta tapahtumatarjonnasta.
Suurkilpailukalenterissa Kymi Grand Prix palaa omalle paikalleen, kun se kilpaillaan 19. kesäkuuta.
Ravikalenteria 2027 pääset tarkastelemaan täältä
Lähde: Suomen Hippos
Divisioonafinaalit 2027
27.2.2027 Vermo
24.4.2027 Seinäjoki
17.7.2027 Mikkeli
9.10.2027 Jokimaa
26.12.2027 Kuopio