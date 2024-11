Lauantain lähtölistat julkaistu – näistä asetelmista Kasvattajakruunu-finaaleihin

Tulevana lauantaina Turussa ravataan molempien sukupuolien 3- ja 4-vuotiaiden Kasvattajakruunu-finaalit ja molempien rotujen Voimaeläincup-finaalit. Kasvattajakruunun loppukilpailuissa ensipalkinto on 30 000 euroa, Voimaeläincupeissa 10 000.

3-vuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunu-finaalissa viime lauantain välierien voittajat Neymar Web ja Goodbrother kiihdyttävät eturivin parhailta paikoilta. Neymar Web starttaa ykköskaistalta, Goodbrother radan ulompaa. Kymenlaakso-ajon voittaja Knight Rider Hoss lähtee takarivistä ysiradalta. Ikäluokan raharuhtinas Arctic Emerald starttaa viitosradalta.

3-vuotiaiden tammojen finaaliin on tullut yksi poisjäänti, kun Dramaqueen Garden joutuu jättämään loppukilpailun väliin. Välierän keulasta voittanut Ze On Alma ampaisee matkaan ykkösradalta. Sen rinnalta kiihdyttää niin ikään viime lauantaina voittanut Fabiana Hoist.

4-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun kiihdytyksestä voidaan odottaa mielenkiintoista. Pekka Korven valmentama Sofia Evo starttaa ykköseltä, ja sen rinnalta kiihdyttää vakuuttavaa jälkeä tehnyt Up Down Lily. Myös näiden ulkopuolella on nopeita avaajia kolmosradalta kiihdyttävän ja ainoana Derbyn kärkikolmikosta mukana olevan Sands Hybridin ja viitosradan Icellan johdolla.

Pääset tarkastelemaan kokonaisuudessaan lauantain lähtölistoja tästä linkistä.