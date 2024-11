Lauantaina lakeuksilla kamppaillaan Kasvattajakruunun finaalipaikoista

Kummassakin ikäluokassa on luvassa kaksi välierää oriille ja ruunille sekä tammoille. 3-vuotiaiden tammojen välierässä nähdään mukana muun muassa Tammakriteriumin voittanut Fabiana Hoist sekä ikäluokan kärkinimiin kuuluvat Ginza ja Ze On Alma.

Oriiden ja ruunien välierissä mukana ovat Arctic Emerald ja Kymenlaakso-ajossa loistaneet Knight Rider Hoss sekä Goodbrother. Kriterium-voittaja Lil Runneria Antti Teivainen ei ilmoittanut mukaan välieriin.

4-vuotiaiden tammojen välierissä mukana nähdään muun muassa Sands Hybrid, Up Down Lily, Icella sekä Christine L Garden. Ikäluokan oriiden ja ruunien välierissä God Hyperion ja Fly By Me keräävät suurimmat menestyspaineet.

Jokaisesta välierästä kuusi parasta lunastaa paikan Turussa 16. marraskuuta ajettaviin finaaleihin. Välierissä ykköspalkinto on 7000 euroa, finaalissa 30 000 euroa.

