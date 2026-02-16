Dimitri Hedmanin valmentama ja Veli-Pekka Toivasen ohjastama Amanda Evo starttaa lauantaina Bergsåkerissa.
Dimitri Hedmanin valmentama ja Veli-Pekka Toivasen ohjastama Amanda Evo starttaa lauantaina Bergsåkerissa.Kuva: Anu Leppänen
Lauantaina ravattavassa Bergsåker Winter Trotissa suomalaisväriä – "Onneksi meillä kävi tuuri, että saimme hyvän lähtöpaikan"

Bergsåkerin lauantairaveissa nähdään suomalaisedustajia muissakin lähdöissä.
