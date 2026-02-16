Lauantaina ravattavassa Bergsåker Winter Trotissa suomalaisväriä – "Onneksi meillä kävi tuuri, että saimme hyvän lähtöpaikan"

Suomalaisten omistamat hevoset pyrkivät karkuun High On Pepperiltä lauantaina ajettavassa Bergsåker Winter Trotissa, jonka voittaja saa 400 000 kruunua.Team Melkko&Sorosen High On Pepper voitti kisan ja 500 000 kruunua 2024 ja saapuu huippukunnossa Bergsåkeriin. Jorma Kontion ajama ruuna on 40 metrin takamatkalla ja ykkösradalla. Miika Tenhusen valmentama Jonas Halbak/Tuukka Varis, Dimitri Hedmanin Amanda Evo/Veli-Pekka Toivanen ja Jonna Irrin K.F.C.Sox/Marcus Lilius lähtevät paalulta. Lähtö on todella hienotasoinen, ja osallistujien tauluissa vilisee ykkösiä. Daniel Wäjerstenin Shogun B.R. on yksi niistä. Readly Expressin poika hakee neljättä peräkkäistä voittoa.”Onhan Bergsåker Winter Trot tosi kova lähtö. Onneksi meillä kävi tuuri, että saimme hyvän lähtöpaikan. Jonas Halbakin pitäisi olla hyvässä kunnossa, jos kaikki menee matkan suhteen hyvin. Hyvillä mielin lähdetään”, Tenhunen kertoo.Myös Dimitri Hedmanin mieliala on korkealla. Se on suurelta osin Amanda Evon treeniotteiden ansiota.”Amanda Evon kanssa kaikki on mennyt kotona tosi hyvin. Hevonen tuntuu tosi hyvältä, ja se tuntuu menevän viikko viikolta eteenpäin", Hedman kehuu."Nyt on tietenkin kova lähtö. Lähtöpaikka olisi saanut olla hivenen parempi. Amanda Evo lähtee lujaa voltista, mutta en tiedä, saako se keulaa viitosradalta. Sisäratareissu meillä on kuitenkin mielessä. Parastaan täytyy esittää, että olisi edes korotetulla rahasijalla."Tenhusen valmennettavista Need'em juoksee hopeadivisioonassa Variksen ajamana. Propulsionin poika lähtee kuutosradalta mailin ryhmässä. Voitokas Fahrenheit on sisäpuolella ja kotiradan Kingen Mearas takarivissä.”Need’emin kanssa lähdetään myös hyvillä mielin. Se on tehnyt tosi hyviä startteja. Kuopiossa oli rata vastaan, rata oli tosi kova, eikä Iikka (Nurmonen) pystynyt satsaamaan lähtöön, minkä vuoksi varmaan hävittiin lähtö. Need’em teki kuitenkin tosi kovan juoksun johtavan rinnalta. Se lähtee tosi kovaa auton takaa, vaikka paikka onkin nyt vähän ulkona.”Myös Hedmanin talli on Bergsåkerissa kahden hevosen kanssa. Toivasen ohjastama Ecstacy juoksee Diamantstoetissa. Irrin Full Speed Forward ja Lake's Diana ovat vastassa. Mattias Djuselta tulee kova kaksikko Rya Håleryd ja Nephtys Boko.”Ecstasylla on kaikki hyvin. Hevonen on hienossa kunnossa, mutta seiskarata osui. Vastus on varmasti haastava, joten paljon pitäisi tapahtua hyviä asioita, että olemme ihan kärkipäässä. Lähdetään kokeilemaan. Emme lähde lyötynä matkaan”, Hedman sanoo.Panu Ahosen omistama ja Melkon valmentama Digital Last on takamatkalla Tammadivisioonassa, Kontio ajaa. AMG Stablen kasvattama Jimmy Adore jahtaa neljättä peräkkäistä voittoa Klass I:ssä. Tamara Skutnabbin Tulinas Eddie juoksee oppilasohjastajien lähdössä Vincent Eliassonin ajamana. Irrin tallin kovakuntoinen Rockforest Tin starttaa spårtrappa-lähdössä, Mika Forss ajaa.