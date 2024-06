Terho Rautiasen valmentama ja ohjastama Lumettaja jyräsi vastustamattomasti ykköseksi. Kuva: Anu Leppänen

Uutiset

Lumettaja antoi palan unelmaa, Suur-Hollola-karsinnat takana, katso kuvat kaikista voittajista

Suur-Hollola-viikonlopun lauantain voittajista Lumettaja osoitti, että se voi jonain päivänä juosta kaikista kovemmissa suomenhevoslähdöissä. Anything For You sai tunteet pintaan iltapäivän päätteeksi.