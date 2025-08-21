Lauri Hyvönen palaa ohjastustehtäviin sunnuntaina Kajaanissa – "Ravilla kaikki olisi mahdollista"

Ravien äänityöläisenä tunnettu Lauri Hyvönen ohjasti edellisen kerran kilpaa viime vuonna elokuun alkupuolella. Nyt sunnuntaina Kajaanin kauden päätösraveissa hän ohjastaa 9. lähdössä starttaavaa Kimmo Oikarisen valmentamaa Kilihakkaa.”Keväällä tapasimme Kimmon kanssa Oulun raveissa, ja silloin jo puolivitsillä juteltiin, että hän ilmoittaa Kilihakan minulle vielä starttiin. Nyt asia konkretisoitui, kun kysyin loppukesästä Kimmolta, että teemmekö näin? Tuli olo, että kiva olisi kerran tänäkin vuonna päästää kilpaa”, Hyvönen taustoittaa.Hyvönen ja Kilihakka starttaavat matkaan 2100 metrin tasoitusajossa 40 metrin takamatkalta. Viimeksi Ylivieskassa Kilihakan suoritus päättyi laukan jälkeen keskeytykseen, mutta sitä aikaisemmin hevonen otti voiton Kajaanista. Hyvönen ehti käydä jo keskiviikkona ottamassa ensituntumaa Kilihakkaan.”Kävin ajamassa sillä Paltamon harjoitusraviradalla 38-vauhtisen kahden kilometrin hiitin. Erittäin makean tuntuinen hevonen ja ulkoisesti hienossa kunnossa. Kuskilla vain on kokemusta ja rutiinia niin vähän, että vuoden tauolta laukkariskikin on merkittävä. Ravilla kaikki olisi mahdollista. Luulen, että kuka tahansa ammattiohjastaja voittaisi tuon lähdön Kilihakalla”, Hyvönen ajattelee.”Kimmo sanoi, ettei tarvitse ottaa paineita pärjäämisestä. Pääasia on, että hevoselle ja kuskille jää hyvä mieli”, hän lisää.Hyvösellä ohjastusuraa on takana 12 startin verran. Ikimuistoisin näistä lienee Tim Jerryn voittojuoksu Kaustiselta lokakuulta 2021. Viime vuonna startteja tuli vain yksi. Ennen Kilihakkaa Hyvönen kertoo istuneensa viimeksi hevosen rattailla toukokuussa. Hyvösen mukaan ohjastaminen vaatisi häneltä merkittävästi enemmän omaa aktiivisuutta ja pohjatyötä, jos hän haluaisi ajaa enemmän kilpaa.”Melkein aina kun olen ajanut kilpaa, olen käynyt testaamassa hevosta kotona vielä ennen starttia. Tulee itselle olo, että pärjään varmasti kyseisen hevosen kanssa. Tapana on ollut myös kysyä hevosen edellisiä startteja ajaneilta ohjastajilta, pärjäänkö juuri minä kyseisen hevosen kanssa”, Hyvönen selvittää.Sunnuntaina Hyvösellä on Kilihakan startin lisäksi Kajaanissa myös muuta jännitettävää, kun hänen osaomistamansa kolmivuotias suomenhevonen Unelmavävy avaa kilpauransa ravien 1. lähdössä. Talli Appivanhempien omistama ruuna valmentautuu Iikka Nurmosen tallissa Maaningalla.”Siltä on lupa odottaa hyvää suoritusta. Koelähtötulos (43,5) syntyi helposti, ja hevonen on treenannut hyvin. Unelmavävy on tilausvarsa Jonne Väkeväiseltä ja Jenny Ruodilta, johon sitten kasasin kimpan. Nyt kolmen vuoden odotus saa ensimmäisen välipalkintonsa, kun hevonen avaa kilpauransa. Unelmavävyn lähtö jännittää lähes enemmän kuin oma starttini”, Hyvönen paljastaa.