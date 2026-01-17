Lauri Hyvönen Ravigaalan alla: ”Tulee timanttinen ilta”

Vuoden 2025 ravihetket palautetaan mieliin tänään lauantaina 17. tammikuuta Tampereen hotelli Rosendahlissa, kun Ravigaalaa juhlitaan koko ilta.

Gaala alkaa kello 20, ja illan juontavat yhdessä jo viidettä kertaa Nelly Korpikoski ja Lauri Hyvönen.

”Tulee timanttinen ilta. Ihmiset ovat panostaneet juhlapukeutumiseen, täällähän aivan sokaistuu”, Hyvönen tunnelmoi ihmisten saapuessa paikalle.

Aiemmista vuosista poiketen tänä vuonna gaalassa on kokeiluluontoisesti vain yksi väliaika.

”Jännä nähdä, miten se toimii. Uskon että hyvin. Niin hienoja palkittavia tuonne lavalle kohta kiipeää”, Hyvönen ajattelee.