Laxvikens Amiral palasi kasvattajilleen – "Kiva sen kanssa on harrastella"

Noin puolitoista vuotta sitten Laxvikens Amiral siirtyi Tuomas Korvenojalta Leo Mönttisen valmennukseen ja omistukseen. Mönttisen tallista Laxvikens Amiral kilpaili vain kolmesti saavuttaen yhden kolmossijan.Nyt 7-vuotias ori on palannut Loviisaan kasvattajilleen Laxvikens Hästarin takaa löytyville Siru Lindille ja Jan Hanssonille."Laxvikens Amiralille kävi pieni haaveri, mistä tuloksena oli jalkavamma. Viime vuonna tavattuamme Mönttistä, hän tarjosi hevosta meille. Hevonen on ollut meillä jo lokakuusta alkaen, ja nyt muistin nostaa sen valmennuslistoilleni", Jan Hansson selvittää.Edellisen kerran 11 kuukautta sitten kilpailleen Laxvikens Amiralin starttivire on Hanssonin mukaan jo lähellä. Oriin voittosumma on reilut 90 000 euroa."Pari–kolme viikkoa ja aloitetaan, jos mitään yllättävää ei ilmene", Hansson suunnittelee.Ikäluokkakisoissakin menestyneen kasvatin paluu kotiin tuntuu mieluisalta."Se minut tähän projektiin innostikin, että saimme hevosen takaisin kotiin. Hienokäytöksinen luokkahevonen Laxvikens Amiral on, joten kiva sen kanssa on harrastella", Hansson kertoo.