Kevättä ilmassa - Le Gros Bill päättää kilpailutaukonsa 28.2. Vermossa

Viander uskoo, että kovaluokkainen ori saattaa olla yllättävänkin korkealla paluustartissaan ensi keskiviikon Vermon raveissa, vaikka alla on pitkä tauko.

"Le Gros Billin talvi on mennyt ihan leppoisasti. Aika lailla mukavuusalueella olemme menneet. Mitenkään hirveän kovia kyytejä ei ole ajettu. Hevonen on kuitenkin aina tehnyt pitkienkin taukojen jälkeen hyvän suorituksen, että ei se sillä lailla ole tukkoinen. Kyllä se on ihan kilpailukunnossa", Viander raportoi 7 oikein -lehdelle antamassaan tallikommentissa.

"Tällä hetkellä hevosen tilanne on ihan hyvä. Se on saanut terveen paperit. Ja kaikki treenit ovat menneet ihan hienosti. Ei se minulle mikään yllätys olisi, jos hevonen vähän pärjäisi heti. Toki, nyt mennään vähän matalammalla profiililla kuin aiemmin. Lähdetään vähän tunnustelemalla liikkeelle, ja yritetään starttien myötä saada huippukunto esiin."

Jos mahdollisia kompastuskiviä haluaa etsiä, voi sellainen löytyä juostavasta kolmen kierroksen matkasta. Se on nimittäin orin elämän ensimmäinen laatuaan, mutta valmentaja ei näe siinä ongelmaa.

"Eiköhän se tämänkin matkan mene.”

