Le Gros Billin kilpaura ohi – "Uusi loukkaantuminen oli viimeinen niitti"

Suomen lämminveriparhaimmistoon vuosikausia lukeutuneen Le Gros Billin kilpakengät on lyöty naulaan. 12-vuotias ori kilpaili kaikkiaan 85 kertaa totosijoin 32–9–14 ja tienasi 267 460 euroa.Sen uran paras kausi oli 2020, jolloin se tienasi vuoden aikana lähes 100 000 euroa. Samaan vuoteen osui hevosen suurimmat saavutukset: lämminveristen Suurmestaruus, Suur-Hollola-ajon nelossija ja kolmossija Finlandia-Ajossa.Le Gros Billin uraan mahtui monenlaista. Se myytiin joulukuussa 2021 Ruotsiin, mutta koskaan se ei naapurimaassa startannut. Syy oli omistajuusriidassa, joka päättyi vasta puolentoista vuoden taistelun jälkeen, kun hevonen palasi aiemman omistajansa Pertti Lukanderin omistukseen. Koko riidan ajan hevonen oli kilpailematta, kunnes palasi Suomeen ja sitä aiemmin uralla valmentaneen Ari Vianderin treeniin.Tämän jälkeen kuvaan astuivat terveysmurheet, joiden vuoksi Le Gros Bill kilpaili kolmen viime vuoden aikana vain 11 kertaa. Hevosen kyvyistä kertoo se, että pitkän kilpailuttoman jakson jälkeen se ravasi näissä 11 startissa seitsemän totosijaa."Kaikki vanhat ongelmat saatiin hoidettua, mutta pari viikkoa takaperin tuli uutta vaivaa. Näimme hevosen kannalta parhaaksi, että lopetellaan kilpaileminen tähän. Uran päättäminen kävi mielessä jo viime syksynä, mutta tämä uusi loukkaantuminen oli viimeinen niitti, että ura oli tässä", hevosen nykyinen omistaja Maija Kerisalmi kertoo päätöksen taustoista..Le Gros Bill on ollut Kerisalmen omistuksessa puolentoista vuoden ajan. Hevonen tuli kuitenkin tutuksi hänelle jo paljon aiemmin, kun Kerisalmella oli muita hevosia Vianderin treenissä samaan aikaan kun Le Gros Bill asui tallissa."Olemme Suvin (Perttunen) kanssa itkenee silmät päästämme. On se kova paikka, vaikka sen on koko ajan ymmärtänyt, että lähitulevaisuudessa tällainen päätös on joka tapauksessa luvassa. Olen saanut olla sen urassa mukana vuosia. Yksi pitkä taival tuli nyt päätökseen."Le Gros Bill jää uran päättymisestä huolimatta Kerisalmen omistukseen ja ainakin alkuun Suvi Perttusen talliin."Le Gros Bill on persoona isolla P:llä. Ei ole montaakaan minuuttia siitä, kun juttelin Suvin kanssa. Koko eilinen iltakin käytiin läpi Le Gros Billin uraa. Totesimme, että hän tietää olevansa tallin kuningas", Kerisalmi nauraa. "Se saa hyvän loppuelämän ja nautiskella kuninkaan elkein."Le Gros Billin lisäksi Kerisalmella on muitakin hevosia omassa tai osaomistuksessa. Näistä Quentin Ale ilahdutti taustajoukkojaan kirimällä keskiviikkona Vermossa hienoon voittoon. Hevosen uran viides täysosuma tuli debyyttistartissa Tapio Perttusen käsistä.Quentin Ale on kilpaillut 16 kertaa ja jäänyt vain kolmesti totosijojen ulkopuolelle."Quentin Ale asuu Suvin tallissa yhdessä Le Gros Billin kanssa. Oli kiva juttu, että saatiin tuollainen onnistuminen kaiken synkkyyden keskellä. Olen ollut uran alusta alkaen tyytyväinen Quentin Aleen, mutta Suvin talli on varmasti oikea paikka sille, koska siellä on vesikävelytysmahdollisuus ja kaikki."