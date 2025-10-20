Xenon Leader, Hannu Hietanen
Xenon Leaderin viimeistelyt olivat Petri Klemolan mieleen.Kuva: Kirsi Kantokoski
Uutiset

Leaderit suuntaavat maanantaina Kaustisen sijaan Seinäjoelle – "Lämmitys kertonee vastauksia taktiikan osalta"

Petri Klemolan tallista Euronelkussa menestystä tavoittelee kaksi hevosta.
