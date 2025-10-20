Leaderit suuntaavat maanantaina Kaustisen sijaan Seinäjoelle – "Lämmitys kertonee vastauksia taktiikan osalta"

Maanantaina Kaustisen ravit kilpaillaan Seinäjoella, sillä Nikulan raviradalle suunniteltu ratavaloremontti viivästyy. Syynä viivästykseen on uusien ratavalojen pitkittynyt toimitus. Vanhoja ratavaloja on enää turha lähteä korjaamaan.”Ulkopuolisista tekijöistä johtuva viivästys. Valojen piti tulla jo kuukausi sitten. Päätimme sitten tehdä jo kaksi päivää ennen ilmoittamisajan päättymistä siirron ravien osalta Seinäjoelle. Kukaan ei pääse sanomaan, että joutuu lähtemään Seinäjoelle tietämättä”, Kaustisen Seudun Raviseuraan kuuluva Petri Klemola taustoittaa.Klemolan tallista illan pääpelin Euronelkun kohdelähdöissä kilpailee kaksi hevosta, kun avauskohteena ajettavassa lämminveristen 2100 metrin ryhmäajossa 6-vuotiaat Xenon Leader ja Xeven Leader jahtaavat menestystä. Näistä Xenon Leader kiihdyttää matkaan radalta kuusi ja Xeven Leader pari rataa sitä ulompaa.”Xevenin kanssa minulla on epävarmemmat ajatukset. Sitä kävi hoitamassa kiropraktikko, joka toivottavasti sai avattua hevoselta vähän lukkoja. Xenon puolestaan on tuntunut oikeinkin terävältä. Sitä huollettiin viime startin jälkeen ja eilen ajossa hevonen tuntui hyvällä tavalla ärhäkältä”, Klemola kertoo.Xenon Leaderia ohjastavan Tuomas Pakkasen Klemola uskoo yrittävän pääsyä keulapaikalle. Xeven Leaderin ohjiin Seinäjoella nousee ensimmäistä kertaa Eelis Murtola.”Xevenin lämmitys kertonee vastauksia taktiikan osalta, että millaisella mielentilalla hevonen on. Sille laitetaan nyt Customin jenkkityyliset kärryt perään. Toivoisin, että hevonen onnistuisi nyt, kun se sai jotenkin näpeilleen laukattuaan maaliin toissa kerralla Seinäjoella. Hevonen ei ole sitten ollut omalla luonteellaan ja viimeksi Oulussa laukka oli tosi ihmeellinen”, Klemola sanoo.