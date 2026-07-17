Legendat-lähtöön tulee ohjastajanvaihdos – Anssi Niininen Jorma Kontion tilalle
Jorma Kontion tilalle nousee pitkän ja menestyksekkään uran raviurheilussa tehnyt ravivalmentaja ja -ohjastaja Anssi Niininen.
Niininen muistetaan erityisesti vuoden 1992 Vermon Kuninkuusravien ravikuninkuudesta ohjastamallaan, valmentamallaan ja omistamallaan Ponserilla. Samana vuonna Ponseri juoksi kylmäveristen maailmanennätyksen Mikkelissä, ja vuonna 1994 ori voitti Solvallassa Elitkampenin ensimmäisenä suomenhevosena kilpailun historiassa.
Anssi Niininen tunnetaan myös pitkästä valmentajaurastaan. Vuoden 1995 Kuninkuusraveissa hänellä oli pääkilpailuissa mukana peräti kolme valmennettavaa; Ponseri, Vilmiira ja Aika-Pimu.
Anssi Niinisen lisäksi Teivon Kuninkuusravien Legendat-lähdössä nähdään Tuija Irri, Olavi Inkinen, Heikki Torvinen, Risto Airaksinen, Markku Nieminen, Pertti Puikkonen, Pekka Vilpponen, Pekka Yli-Houhala, Seppo Suuronen, Veikko Leinonen ja Pauli Raivio.
Veera Auvinen
Kuninkuusravien viestintäkoordinaattori