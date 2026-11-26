Lehtisalo jatkaa Hippoksen puheenjohtajana, uusi hallitus valittu
Tänä vuonna valtuuskunnan kokouksessa valittiin sekä Hippoksen hallituksen puheenjohtaja että hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosille 2027–28.
Hallituksen puheenjohtajaksi oli vain yksi ehdokas, istuva puheenjohtaja Antti Lehtisalo. Hänet valittiin jatkokaudelle 2027–28.
”Kiitoksia luottamuksesta. Työ jatkuu”, Antti Lehtisalo sanoi valtuuskunnalle. ”Kaino toive on, että tulevien aikojen osalta tähän tehtävään löytyisi ehdokkaita matkan varrella. Tehtävä erityisesti tässä ajassa on haastava. Me tarvitsemme luottamushenkilöitä.”
Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Jaana Husu-Kallio, Irene Kelloniemi ja Esa Nuottivaara. Lisäksi Timo Korvenheimo jättää hallitustyöskentelyn kuluvan vuoden lopussa, joten hänen tilalleen valittiin henkilö vuodelle 2027. Hallituksessa jatkavat Jussi Tomperi ja Heikki Kosonen.
Kaksivuotiskaudelle paikkaa hakivat Helena Halinen, Jaana Husu-Kallio, Esa Nuottivaara, Harri Voutilainen, Mari Åman ja Kai Pajala. Korvenheimolta vuodeksi 2027 vapautuvaa paikkaa haki lisäksi Antti Karhila ja samalle paikalle ehdotettiin Helena Halista.
Hallitukseen valittiin Jaana Husu-Kallio (23 ääntä), Harri Voutilainen (18 ääntä) ja Esa Nuottivaara (16 ääntä). Muilta osin äänet jakautuivat seuraavasti; Kai Pajala (14), Helena Halinen (13) ja Mari Åman (4). Kaikkiaan ääniä annettiin 88.
Vuoden 2027 hallituspaikalle valittiin niukalla erolla Antti Karhila. Äänet jakautuivat Antti Karhila 20 – Helena Halinen 19.