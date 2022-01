Lempi leiskui Kouvolan pakkasessa

Kouvolan loppiaisen ravit viivästyivät heti kättelyssä lähes 20 minuutilla, kun avauslähdön Hay Bale Hornet pääsi karkuun ja kirmasi rataa ympäri noin kymmenen minuutin ajan. Tilanne näytti päättyvän kaikkien osalta ilman suurempia vahinkoja.

Toto4-peli käynnistyi suosikkivoitolla. Esa Holopainen ajoi Pekka Luukkosen valmentaman Villilempin suoraan startista keulaan, mistä tamma hallitsi maaliin asti. Oon Eka pääsi kirimään kärjen takaa lopussa, mutta marginaali pysyi selvänä maaliin asti.

Villilempi on todella kovasukuinen tamma. Luukkonen muisteli sen emänemän, Hovi-Meerin, tulleen talliin vuonna 1998.

"Emälinja on todella kova. Emän veli on ravikuningas Villihotti", Luukkonen aloitti. Hän jatkoi, että Villilempi alkaa pikkuhiljaa saamaan juonen päästä kiinni. "Tamma näytti nyt hyvältä. Se on mennyt starteista eteenpäin ja saanut olla terveenä. Hevonen on kehittynyt syksystä asti. Sitä on pystynyt treenaamaan hyvin ja voinut ajaa kotona niin kuin haluaa. Aika näyttää sitten, miten korkealle tamma nousee."

Ohjastaja Holopainen oli samoilla linjoilla valmentajan kanssa. "Tamma on parantanut joka starttiin. Tästä tulee kiva hevonen. Se on kehittynyt nyt hirmu paljon ja ravikin on parantunut koko ajan."